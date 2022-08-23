https://crimea.ria.ru/20220823/zelenskiy-ugrozhaet-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124266595.html

Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"

Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами" - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T19:08

2022-08-23T19:08

2022-08-23T19:08

крым

владимир зеленский (президент украины)

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119190_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_38e5988b254cabd186aff7393feddaef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой "Крымской платформы", который проходит во вторник в онлайн-формате.Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходит в режиме онлайн 23 августа. В нем принимают участие десятки стран и международных организаций, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма.Киев угрожает повторением диверсий в Крыму >>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.16 августа Зеленский заявил о создании "совета по деоккупации Крыма. По его словам, совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма" >>Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир зеленский (президент украины), украина, политика