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Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами" - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"
Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами" - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T19:08
2022-08-23T19:08
крым
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой "Крымской платформы", который проходит во вторник в онлайн-формате.Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходит в режиме онлайн 23 августа. В нем принимают участие десятки стран и международных организаций, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма.Киев угрожает повторением диверсий в Крыму &gt;&gt;Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.16 августа Зеленский заявил о создании "совета по деоккупации Крыма. По его словам, совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма" &gt;&gt;Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html
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крым, владимир зеленский (президент украины), украина, политика
Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"

Зеленский: Украина "вернет Крым любыми средствами" без консультации с другими странами

19:08 23.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой "Крымской платформы", который проходит во вторник в онлайн-формате.
"Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами", – цитирует Зеленского агентство Reuters.
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходит в режиме онлайн 23 августа. В нем принимают участие десятки стран и международных организаций, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма.
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму >>
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.
Президент Украины Владимир Зеленский
13:00
Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров
16 августа Зеленский заявил о создании "совета по деоккупации Крыма. По его словам, совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".
В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма" >>
Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
КрымВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПолитика
 
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