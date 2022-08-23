https://crimea.ria.ru/20220823/zelenskiy-ugrozhaet-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124266595.html
Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"
Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами" - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T19:08
2022-08-23T19:08
2022-08-23T19:08
крым
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119190_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_38e5988b254cabd186aff7393feddaef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой "Крымской платформы", который проходит во вторник в онлайн-формате.Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходит в режиме онлайн 23 августа. В нем принимают участие десятки стран и международных организаций, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма.Киев угрожает повторением диверсий в Крыму >>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.16 августа Зеленский заявил о создании "совета по деоккупации Крыма. По его словам, совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма" >>Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119190_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_e162e7dcf8c401bc815948235513bebb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, владимир зеленский (президент украины), украина, политика
Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"
Зеленский: Украина "вернет Крым любыми средствами" без консультации с другими странами
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой "Крымской платформы", который проходит во вторник в онлайн-формате.
"Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами", – цитирует Зеленского агентство Reuters.
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходит в режиме онлайн 23 августа. В нем принимают участие десятки стран и международных организаций, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал саммит шабашем
, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.
16 августа Зеленский заявил о создании "совета по деоккупации Крыма. По его словам, совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".
Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".