https://crimea.ria.ru/20220817/kiev-ugrozhaet-povtoreniem-diversiy-v-krymu-1124192969.html

Киев угрожает повторением диверсий в Крыму

Киев угрожает повторением диверсий в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Киев угрожает повторением диверсий в Крыму

Киев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявил в среду английскому изданию Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T11:42

2022-08-17T11:42

2022-08-17T11:42

безопасность республики крым и севастополя

крым

украина

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192948_0:0:1943:1094_1920x0_80_0_0_6b5981e50f64d539ce39eca101b30a94.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Киев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявил в среду английскому изданию Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за произошедшее.Подоляк также заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель и снова пригрозил ударить по транспортному переходу через Керченский пролив.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220817/chto-seychas-proiskhodit-v-dzhankoyskom-rayone-1124191788.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, украина, специальная военная операция рф на украине