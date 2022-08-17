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Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
Киев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявил в среду английскому изданию Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T11:42
2022-08-17T11:42
2022-08-17T11:42
безопасность республики крым и севастополя
крым
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Киев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявил в среду английскому изданию Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за произошедшее.Подоляк также заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель и снова пригрозил ударить по транспортному переходу через Керченский пролив.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, украина, специальная военная операция рф на украине
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
Офис Зеленского не исключает повторения диверсий в Крыму "в ближайшие два-три месяца"