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Киев угрожает повторением диверсий в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
Киев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявил в среду английскому изданию Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T11:42
2022-08-17T11:42
безопасность республики крым и севастополя
крым
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Киев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявил в среду английскому изданию Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за произошедшее.Подоляк также заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель и снова пригрозил ударить по транспортному переходу через Керченский пролив.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе &gt;&gt;В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220817/chto-seychas-proiskhodit-v-dzhankoyskom-rayone-1124191788.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, украина, специальная военная операция рф на украине
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму

Офис Зеленского не исключает повторения диверсий в Крыму "в ближайшие два-три месяца"

11:42 17.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Киев не исключает повторения диверсий в Крыму, заявил в среду английскому изданию Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Я думаю, в ближайшие два-три месяца мы можем увидеть больше таких случаев", — заявил Подоляк и добавил, что атаки могли быть спланированы "партизанами".
При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за произошедшее.
Подоляк также заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель и снова пригрозил ударить по транспортному переходу через Керченский пролив.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
Ситуация в Джанкое - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
10:02Радио "Спутник в Крыму"
Что сейчас происходит в Джанкойском районе
 
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