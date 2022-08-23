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Аксенов назвал участников "Крымской платформы" пособниками террористов - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Аксенов назвал участников "Крымской платформы" пособниками террористов
Аксенов назвал участников "Крымской платформы" пособниками террористов - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Аксенов назвал участников "Крымской платформы" пособниками террористов
Заявления на саммите так называемой "Крымской платформы", который состоится 23 августа, не имеют значения, поскольку его организаторы являются террористами, а... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T09:35
2022-08-23T09:36
сергей аксенов
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Заявления на саммите так называемой "Крымской платформы", который состоится 23 августа, не имеют значения, поскольку его организаторы являются террористами, а гости – их пособниками, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Он напомнил, что в прошлом году на первом саммите звучали "заклинания о возвращении Крыма", а год спустя полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР, при этом Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей."Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве?", – предположил глава Крыма.Аксенов также отметил, что "Крымская платформа", "как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей".Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://crimea.ria.ru/20220822/ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-posledney-cherte-konflikta-na-ukraine-1124244400.html
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сергей аксенов, политика, украина
Аксенов назвал участников "Крымской платформы" пособниками террористов

Аксенов назвал "Крымскую платформу" "шабашем террористов и их пособников"

09:35 23.08.2022 (обновлено: 09:36 23.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Заявления на саммите так называемой "Крымской платформы", который состоится 23 августа, не имеют значения, поскольку его организаторы являются террористами, а гости – их пособниками, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Абсолютно неважно, что в ходе этого шабаша будут болтать (президент Украины Владимир) Зеленский и члены его шайки, потому что они террористы. А речи террористов могут быть интересны только в одном случае, если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в прошлом году на первом саммите звучали "заклинания о возвращении Крыма", а год спустя полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР, при этом Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей.
"Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве?", – предположил глава Крыма.
Аксенов также отметил, что "Крымская платформа", "как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей".
"Но кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на все наплевать. Потому что Украина не его страна, а ее жители не его народ. Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными "режиссерами", – подытожил руководитель региона.
Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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