https://crimea.ria.ru/20220816/v-gd-rf-otsenili-sozdanie-v-kieve-soveta-po-deokkupatsii-kryma-1124184899.html

В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма"

В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма" - РИА Новости Крым, 16.08.2022

В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма"

Само по себе создание на Украине "совета по деоккупации Крыма" ничего не означает, однако в случае совершения преступлений против России Киеву придется... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T15:35

2022-08-16T15:35

2022-08-16T15:35

украина

владимир зеленский (президент украины)

государственная дума рф

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Само по себе создание на Украине "совета по деоккупации Крыма" ничего не означает, однако в случае совершения преступлений против России Киеву придется отвечать. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников, комментируя соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского.О создании "совета по деоккупации" Зеленский сообщил во вторник в своем Telegram-канале, по его словам совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".По его мнению, на фоне таких заявлений и территориальных претензий "нарисованных" Киевом, РФ стоит опасаться провокаций.Учредительный саммит "Крымской платформы" состоялся в Киеве в августе прошлого года. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. По итогам мероприятия была принята декларация, в которой участники саммита обвинили Россию "нарушениях и ограничении прав человека в Крыму", "милитаризации" полуострова, "препятствовании свободе судоходства" в Черном и Азовском морях, "изменении демографической структуры Крыма". Также они договорились о дальнейшем давлении на РФ.Подписанты потребовали от России "обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым" представителей Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, а также обеспечить права этнических и религиозных общин полуострова.Глава МИД России Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией, которая нужна, чтобы подыграть украинским радикалам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), государственная дума рф, крым