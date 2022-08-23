https://crimea.ria.ru/20220823/silneyshaya-za-500-let-zasukha-nakryla-evropu--zayavlenie-evrokomissii-1124261688.html

Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии

Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии

Нынешняя засуха в Европе, по предварительным оценкам, является самой сильной за последние 500 лет, заявил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T15:38

2022-08-23T15:38

2022-08-23T14:59

в мире

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Нынешняя засуха в Европе, по предварительным оценкам, является самой сильной за последние 500 лет, заявил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии.Нынешним летом многие страны Старого Света столкнулись с беспрецедентной жарой и засухой. В главных водных артериях – Рейне, Эльбе, Дунае, По – катастрофически упал уровень воды. Это негативно влияет на ситуацию в энергетике и логистику доставки грузов речным транспортом. Как безопасно пережить жару – советы кардиолога >>Гибнет урожай картофеля, наблюдается неурожай кукурузы, пшеницы, кормов для животных, фруктов, винограда, маслин. Многие хозяйства оказались на грани разорения. Также из-за дефицита воды нарушен процесс производства молока и мяса. Часто возникают лесные пожары, которые уничтожили уже почти 700 тысяч гектаров сельхозугодий.

https://crimea.ria.ru/20220719/pochemu-evropu-nakryla-anomalnaya-zhara-i-grozit-li-eto-krymu-1123900930.html

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