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Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии
Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии
Нынешняя засуха в Европе, по предварительным оценкам, является самой сильной за последние 500 лет, заявил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T15:38
2022-08-23T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Нынешняя засуха в Европе, по предварительным оценкам, является самой сильной за последние 500 лет, заявил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии.Нынешним летом многие страны Старого Света столкнулись с беспрецедентной жарой и засухой. В главных водных артериях – Рейне, Эльбе, Дунае, По – катастрофически упал уровень воды. Это негативно влияет на ситуацию в энергетике и логистику доставки грузов речным транспортом. Как безопасно пережить жару – советы кардиолога &gt;&gt;Гибнет урожай картофеля, наблюдается неурожай кукурузы, пшеницы, кормов для животных, фруктов, винограда, маслин. Многие хозяйства оказались на грани разорения. Также из-за дефицита воды нарушен процесс производства молока и мяса. Часто возникают лесные пожары, которые уничтожили уже почти 700 тысяч гектаров сельхозугодий.
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в мире, погода
Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии

Еврокомиссия: нынешняя засуха в Европе может оказаться самой сильной за последние 500 лет

15:38 23.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Нынешняя засуха в Европе, по предварительным оценкам, является самой сильной за последние 500 лет, заявил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии.
"Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона", – приводит его слова РИА Новости.
Нынешним летом многие страны Старого Света столкнулись с беспрецедентной жарой и засухой. В главных водных артериях – Рейне, Эльбе, Дунае, По – катастрофически упал уровень воды. Это негативно влияет на ситуацию в энергетике и логистику доставки грузов речным транспортом.
Как безопасно пережить жару – советы кардиолога >>
Гибнет урожай картофеля, наблюдается неурожай кукурузы, пшеницы, кормов для животных, фруктов, винограда, маслин. Многие хозяйства оказались на грани разорения. Также из-за дефицита воды нарушен процесс производства молока и мяса. Часто возникают лесные пожары, которые уничтожили уже почти 700 тысяч гектаров сельхозугодий.
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15:38Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии
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