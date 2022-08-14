https://crimea.ria.ru/20220814/kak-bezopasno-perezhit-zharu--sovety-kardiologa-1124135389.html

Как безопасно пережить жару – советы кардиолога

Как безопасно пережить жару – советы кардиолога - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Как безопасно пережить жару – советы кардиолога

Жаркая погода может спровоцировать сердечный приступ даже у людей, которые ранее не сталкивались с сердечными заболеваниями. Особенно опасны повышенные... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T08:04

2022-08-14T08:04

2022-08-14T08:04

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Жаркая погода может спровоцировать сердечный приступ даже у людей, которые ранее не сталкивались с сердечными заболеваниями. Особенно опасны повышенные физические нагрузки и прием энергетиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный кардиолог министерства здравоохранения Крыма Валерий Садовой.По словам доктора, главное правило – соблюдать питьевой режим, с собой всегда нужно иметь небольшую бутылочку с чистой питьевой водой без газа:Всем без исключения доктор советует отказываться от курения и алкоголя. Один бокал хорошего красного вина в праздничный день -– максимальная разрешенная доза. А вот энергетики вообще следует исключить."Прием энергетика может стать провоцирующим фактором. То же касается чрезмерной физической нагрузки в жару. Конечно, не совместимы занятия спортом и вредные привычки. Например, нельзя поиграть в футбол и после матча закурить. При этом риску возникновения инфаркта подвержены, в том числе, молодые люди. И если инфаркт возникает у молодого человека, то он протекает гораздо хуже, чем у пожилого. У пожилого возникают коллатерали – это дополнительные сосуды, с помощью которых можно получить дополнительно кислород в сердце, а у молодых они не адаптированы, поэтому, если возникает закупорка, то это приводит часто к необратимым последствиям", - объясняет Садовой.Тем, кто регулярно занимается спортом, доктор разрешает продолжать тренировки. А вот начинающим спортсменам, особенно если они относятся к старшей возрастной группе, лучше не начинать резкую активность:"Физическая активность непременно нужно, но если человек всю жизнь не занимался спором, а в 50 вдруг резко решил бегать и поднимать гантели, этого лучше не делать, альтернатива – ежедневная ходьба по 40 минут. Если сердце не адаптировано к нагрузкам, можно получить острую ишемию", - поясняет специалист.Если же вы почувствовали перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, боль за грудиной и в области сердца, головокружение или головную боль, если появилась отдышка и отечность нижних конечностей – это повод, чтобы обратится к врачу. При острых симптомах, таких как резкая боль за грудиной с холодным потом – немедленно звоните в скорую.Ранее врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он советует соблюдать диету, сократить употребление соли и отказаться от вредных привычек.

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https://crimea.ria.ru/20220725/pochemu-alkogol-i-sladkie-gazirovki-nelzya-pit-v-zharu---dietolog-1123930139.html

https://crimea.ria.ru/20210808/Isklyuchit-kholodnoe-neozhidannyy-sovet-vracha-o-tom-kak-perezhit-zharu-1119885588.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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