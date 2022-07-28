https://crimea.ria.ru/20220728/kardiolog-perechislil-pravila-profilaktiki-serdechno-sosudistykh-zabolevaniy-1123981123.html

Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Соблюдение диеты, сокращение употребления соли и отказ от вредных привычек – лучшие правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T20:46

2022-07-28T20:46

2022-07-28T20:46

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Соблюдение диеты, сокращение употребления соли и отказ от вредных привычек – лучшие правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в комментарии "Известиям" сообщил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.По его словам, ишемическая болезнь сердца и другие сердечные заболевания являются одной из главных причин преждевременной смерти в мире. Поэтому важно принять меры для предупреждения болезни. К основным мерам профилактики ССЗ относится соблюдение гипохолестериновой диеты. Она подразумевает употребление пищи с минимальным содержанием холестерина — индейки, кролика, нежирной рыбы. Также важно включить в рацион овощи и фрукты, продукты из зерновых культур, а также заменить майонез подсолнечным или оливковым маслом.Врач рекомендует ограничить потребление соли до 5 г в день. Для этого важно убрать из меню продукты со "скрытой" солью – колбасу и хлеб. А вот гречку, кабачки и морскую капусту, напротив, добавить в рацион важно и нужно.Также важно следить за уровнем артериального давления, по возможности избегать стрессовых состояний и депрессий, а также увеличить физическую активность. Тридцати минут в день достаточно для профилактики и хорошего самочувствия, заключил он.Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал продукт, способный победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни.

https://crimea.ria.ru/20220127/kak-otlichit-nevralgiyu-ot-boli-v-serdtse-1122167135.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье