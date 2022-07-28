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Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Соблюдение диеты, сокращение употребления соли и отказ от вредных привычек – лучшие правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T20:46
2022-07-28T20:46
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Соблюдение диеты, сокращение употребления соли и отказ от вредных привычек – лучшие правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в комментарии "Известиям" сообщил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.По его словам, ишемическая болезнь сердца и другие сердечные заболевания являются одной из главных причин преждевременной смерти в мире. Поэтому важно принять меры для предупреждения болезни. К основным мерам профилактики ССЗ относится соблюдение гипохолестериновой диеты. Она подразумевает употребление пищи с минимальным содержанием холестерина — индейки, кролика, нежирной рыбы. Также важно включить в рацион овощи и фрукты, продукты из зерновых культур, а также заменить майонез подсолнечным или оливковым маслом.Врач рекомендует ограничить потребление соли до 5 г в день. Для этого важно убрать из меню продукты со "скрытой" солью – колбасу и хлеб. А вот гречку, кабачки и морскую капусту, напротив, добавить в рацион важно и нужно.Также важно следить за уровнем артериального давления, по возможности избегать стрессовых состояний и депрессий, а также увеличить физическую активность. Тридцати минут в день достаточно для профилактики и хорошего самочувствия, заключил он.Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал продукт, способный победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни.
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совет эксперта, здоровье
Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог Османов назвал главные правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

20:46 28.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкОперация по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Соблюдение диеты, сокращение употребления соли и отказ от вредных привычек – лучшие правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в комментарии "Известиям" сообщил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.
По его словам, ишемическая болезнь сердца и другие сердечные заболевания являются одной из главных причин преждевременной смерти в мире. Поэтому важно принять меры для предупреждения болезни. К основным мерам профилактики ССЗ относится соблюдение гипохолестериновой диеты. Она подразумевает употребление пищи с минимальным содержанием холестерина — индейки, кролика, нежирной рыбы. Также важно включить в рацион овощи и фрукты, продукты из зерновых культур, а также заменить майонез подсолнечным или оливковым маслом.
Врач рекомендует ограничить потребление соли до 5 г в день. Для этого важно убрать из меню продукты со "скрытой" солью – колбасу и хлеб. А вот гречку, кабачки и морскую капусту, напротив, добавить в рацион важно и нужно.
Третье и важное правило - отказ от курения и употребления алкоголя. И, наконец, вес: тучным людям кардиолог посоветовал снизить массу тела. По словам Османова, нормальный показатель индекса массы тела - до 24,9. Считается, что при значении ИМТ 25–29 человек страдает ожирением.
Также важно следить за уровнем артериального давления, по возможности избегать стрессовых состояний и депрессий, а также увеличить физическую активность. Тридцати минут в день достаточно для профилактики и хорошего самочувствия, заключил он.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал продукт, способный победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни.
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