https://crimea.ria.ru/20220820/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-20-avgusta-1124235261.html

Главные события и комментарии дня: 20 августа

Главные события и комментарии дня: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Главные события и комментарии дня: 20 августа

В Крыму продолжается активная работа ПВО. ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Шойгу заявил, что украинцы не приняли политику Киева... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T20:10

2022-08-20T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активная работа ПВО. ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Шойгу заявил, что украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ. В Минобороны заявили об отравлении главы ВГА Херсонской области Сальдо. Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку. В Сочи произошел пожар и землетрясение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Сочи произошел пожар и землетрясениеНа территории сочинского аэропорта в Адлере загорелись корпоративные гаражи, возгорание было локализовано и не повлияло на работу аэропорта. Спустя несколько часов в Сейсмологическом центре сообщили о землетрясении магнитудой 3,3 бала, которое произошло неподалеку от Красной поляны. Разрушений и пострадавших в результате двух происшествий нет.ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемниковВ ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов ранены. Среди убитых – бойцы нацформирования "Кракен" и до 20 американских наемников.Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФНа пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, в том числе — жители Донбасса, против которых Украина развернула "жестокую карательную операцию".В Крыму продолжается активная работа ПВОВ субботу, 20 августа, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Позже стало известно о работе ПВО над Евпаторией в районе поселка Заозерное, хлопки слышали жители Бахчисарайского и Симферопольского районов. По словам главы республики Сергея Аксенова, все воздушные цели, которые появились в небе над полуостровом утром 20 августа, успешно поражены системами противовоздушной обороны. Пострадавших и материального ущерба нет.Приграничные школы в Курской области переходят на удаленкуТринадцать школ и три филиала в приграничных районах Курской области переходят на дистанционный формат обучения в связи с действием "желтого" уровня террористической опасности. Речь идет о школах в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, расположенных в 10-ти километровой зоне от границы с Украиной. В этих школах также не будут проводить праздничные линейки.В Минобороны заявили об отравлении главы Херсонской области СальдоПо данным оборонного ведомства, в Запорожской области выявлен факт отравления российских военнослужащих при исполнении задач на территории региона. Они были доставлены в военный госпиталь с признаками отправления, в их организме обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В". В связи с этим идет дополнительное расследование применения боевых отравляющих веществ в отношении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. В пресс-службе ВГА уточнили, что состояние его здоровья значительно улучшилось.

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

https://crimea.ria.ru/20220820/taktika-terrorizma-voennyy-ekspert-ob-atakakh-dronov-na-krym-1124232084.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости