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Главные события и комментарии дня: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 20 августа
Главные события и комментарии дня: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Главные события и комментарии дня: 20 августа
В Крыму продолжается активная работа ПВО. ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Шойгу заявил, что украинцы не приняли политику Киева... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T20:10
2022-08-20T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активная работа ПВО. ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Шойгу заявил, что украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ. В Минобороны заявили об отравлении главы ВГА Херсонской области Сальдо. Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку. В Сочи произошел пожар и землетрясение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Сочи произошел пожар и землетрясениеНа территории сочинского аэропорта в Адлере загорелись корпоративные гаражи, возгорание было локализовано и не повлияло на работу аэропорта. Спустя несколько часов в Сейсмологическом центре сообщили о землетрясении магнитудой 3,3 бала, которое произошло неподалеку от Красной поляны. Разрушений и пострадавших в результате двух происшествий нет.ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемниковВ ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов ранены. Среди убитых – бойцы нацформирования "Кракен" и до 20 американских наемников.Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФНа пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, в том числе — жители Донбасса, против которых Украина развернула "жестокую карательную операцию".В Крыму продолжается активная работа ПВОВ субботу, 20 августа, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Позже стало известно о работе ПВО над Евпаторией в районе поселка Заозерное, хлопки слышали жители Бахчисарайского и Симферопольского районов. По словам главы республики Сергея Аксенова, все воздушные цели, которые появились в небе над полуостровом утром 20 августа, успешно поражены системами противовоздушной обороны. Пострадавших и материального ущерба нет.Приграничные школы в Курской области переходят на удаленкуТринадцать школ и три филиала в приграничных районах Курской области переходят на дистанционный формат обучения в связи с действием "желтого" уровня террористической опасности. Речь идет о школах в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, расположенных в 10-ти километровой зоне от границы с Украиной. В этих школах также не будут проводить праздничные линейки.В Минобороны заявили об отравлении главы Херсонской области СальдоПо данным оборонного ведомства, в Запорожской области выявлен факт отравления российских военнослужащих при исполнении задач на территории региона. Они были доставлены в военный госпиталь с признаками отправления, в их организме обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В". В связи с этим идет дополнительное расследование применения боевых отравляющих веществ в отношении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. В пресс-службе ВГА уточнили, что состояние его здоровья значительно улучшилось.
https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html
https://crimea.ria.ru/20220820/taktika-terrorizma-voennyy-ekspert-ob-atakakh-dronov-na-krym-1124232084.html
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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главное за день, общество, новости
Главные события и комментарии дня: 20 августа

Главные события и заявления суббота, 20 августа

20:10 20.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается активная работа ПВО. ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников. Шойгу заявил, что украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ. В Минобороны заявили об отравлении главы ВГА Херсонской области Сальдо. Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку. В Сочи произошел пожар и землетрясение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Сочи произошел пожар и землетрясение
На территории сочинского аэропорта в Адлере загорелись корпоративные гаражи, возгорание было локализовано и не повлияло на работу аэропорта. Спустя несколько часов в Сейсмологическом центре сообщили о землетрясении магнитудой 3,3 бала, которое произошло неподалеку от Красной поляны. Разрушений и пострадавших в результате двух происшествий нет.
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
В ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов ранены. Среди убитых – бойцы нацформирования "Кракен" и до 20 американских наемников.
Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ
На пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, в том числе — жители Донбасса, против которых Украина развернула "жестокую карательную операцию".
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
12:42
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
В Крыму продолжается активная работа ПВО
В субботу, 20 августа, беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Позже стало известно о работе ПВО над Евпаторией в районе поселка Заозерное, хлопки слышали жители Бахчисарайского и Симферопольского районов. По словам главы республики Сергея Аксенова, все воздушные цели, которые появились в небе над полуостровом утром 20 августа, успешно поражены системами противовоздушной обороны. Пострадавших и материального ущерба нет.
Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку
Тринадцать школ и три филиала в приграничных районах Курской области переходят на дистанционный формат обучения в связи с действием "желтого" уровня террористической опасности. Речь идет о школах в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, расположенных в 10-ти километровой зоне от границы с Украиной. В этих школах также не будут проводить праздничные линейки.
В Минобороны заявили об отравлении главы Херсонской области Сальдо
По данным оборонного ведомства, в Запорожской области выявлен факт отравления российских военнослужащих при исполнении задач на территории региона. Они были доставлены в военный госпиталь с признаками отправления, в их организме обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В". В связи с этим идет дополнительное расследование применения боевых отравляющих веществ в отношении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
В пресс-службе ВГА уточнили, что состояние его здоровья значительно улучшилось.
Дрон. Архивное фото
13:23
Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым
Главное за деньОбществоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
20:10Главные события и комментарии дня: 20 августа
19:59Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог
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18:31Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
18:20Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой
18:12О правде, взрослости и дружбе: кот Мостик с коллегами съездил в "Орленок"
17:42На главу Мариуполя совершено покушение – источник
17:14Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев
17:08Эксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином
15:31Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ
15:27Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку
14:59Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели
14:15В Сочи произошло землетрясение
13:49Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин
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13:23Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым
13:06Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
12:42Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
12:03Аксенов: ПВО успешно поразили все цели над Крымом
11:39Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа
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