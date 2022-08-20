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Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
Состояние здоровья главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, говорится в его Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T18:31
2022-08-20T18:31
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Состояние здоровья главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, говорится в его Telegram-канале.Об ухудшении состояния здоровья Сальдо стало известно 4 августа. Он заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Предварительно, причиной ухудшения его самочувствия стало осложнение после перенесенного COVID-19. Позже в администрации области проинформировали, что Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. Более информации о его состоянии не поступало.В субботу, 20 августа, в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо", а в его Telegram-канале появилось сообщение:Кроме того, в пресс-службе Сальдо уточнили, что его лечение поручено "наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Склифосовского", а в состоянии его здоровья наблюдается положительная динамика.
https://crimea.ria.ru/20220820/glava-vga-khersonskoy-oblasti-vladimir-saldo-byl-otravlen--minoborony-rf-1124232933.html
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херсонская область, общество
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо

Состояние здоровья Сальдо значительно улучшилось, есть положительная динамика

18:31 20.08.2022
 
© Telegram Владимира СальдоГлава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
© Telegram Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Состояние здоровья главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, говорится в его Telegram-канале.
Об ухудшении состояния здоровья Сальдо стало известно 4 августа. Он заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Предварительно, причиной ухудшения его самочувствия стало осложнение после перенесенного COVID-19. Позже в администрации области проинформировали, что Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. Более информации о его состоянии не поступало.
В субботу, 20 августа, в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо", а в его Telegram-канале появилось сообщение:
"Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию. Выздоровление и углубленное медицинское обследование продолжаются", – говорится в нем.
Кроме того, в пресс-службе Сальдо уточнили, что его лечение поручено "наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Склифосовского", а в состоянии его здоровья наблюдается положительная динамика.
Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ
 
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