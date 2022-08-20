https://crimea.ria.ru/20220820/stalo-izvestno-o-sostoyanii-glavy-khersonskoy-oblasti-saldo-1124234639.html

Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо

Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо

Состояние здоровья главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, говорится в его Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T18:31

2022-08-20T18:31

2022-08-20T18:31

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Состояние здоровья главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, говорится в его Telegram-канале.Об ухудшении состояния здоровья Сальдо стало известно 4 августа. Он заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Предварительно, причиной ухудшения его самочувствия стало осложнение после перенесенного COVID-19. Позже в администрации области проинформировали, что Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. Более информации о его состоянии не поступало.В субботу, 20 августа, в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо", а в его Telegram-канале появилось сообщение:Кроме того, в пресс-службе Сальдо уточнили, что его лечение поручено "наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Склифосовского", а в состоянии его здоровья наблюдается положительная динамика.

https://crimea.ria.ru/20220820/glava-vga-khersonskoy-oblasti-vladimir-saldo-byl-otravlen--minoborony-rf-1124232933.html

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херсонская область, общество