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Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. Об этом со ссылкой на замглавы администрации Кирилла... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T14:36
2022-08-08T14:36
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. Об этом со ссылкой на замглавы администрации Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.В четверг стало известно об ухудшении состояния здоровья Сальдо. Он заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Предварительно, причиной ухудшения его самочувствия стало осложнение после перенесенного COVID-19. Позже в администрации области проинформировали, что Сальдо транспортировали в Москву.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220805/glavu-khersonskoy-oblasti-saldo-perevodyat-v-moskvu-1124080859.html
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херсонская область
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо

Стремоусов: глава Херсонской области Сальдо лечится в НИИ Склифосовского в Москве

14:36 08.08.2022
 
© Telegram Владимира СальдоГлава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
© Telegram Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. Об этом со ссылкой на замглавы администрации Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.
"Сейчас он находится в НИИ Склифосовского, в Москве, под присмотром профессионалов. Он изолирован от любой "информационной программы", - сообщил Стремоусов.
В четверг стало известно об ухудшении состояния здоровья Сальдо. Он заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Предварительно, причиной ухудшения его самочувствия стало осложнение после перенесенного COVID-19. Позже в администрации области проинформировали, что Сальдо транспортировали в Москву.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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