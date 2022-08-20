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Аксенов: ПВО успешно поразили все цели над Крымом - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Аксенов: ПВО успешно поразили все цели над Крымом
Аксенов: ПВО успешно поразили все цели над Крымом - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Аксенов: ПВО успешно поразили все цели над Крымом
Глава республики написал в соцсетях, что все воздушные цели, которые появились в небе над полуостровом утром 20 августа, успешно поражены системами... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T12:03
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сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Глава республики написал в соцсетях, что все воздушные цели, которые появились в небе над полуостровом утром 20 августа, успешно поражены системами противовоздушной обороны. Ранее сообщалось о работе ПВО над Евпаторией в районе поселка Заозерное, хлопки слышали жители Бахчисарайского и Симферопольского районов. Утром 20 августа беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1124229956.html
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя
Аксенов: ПВО успешно поразили все цели над Крымом

Аксенов рассказал о поражении целей в небе над Крымом

12:03 20.08.2022 (обновлено: 12:09 20.08.2022)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Глава республики написал в соцсетях, что все воздушные цели, которые появились в небе над полуостровом утром 20 августа, успешно поражены системами противовоздушной обороны.
"На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет", - написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о работе ПВО над Евпаторией в районе поселка Заозерное, хлопки слышали жители Бахчисарайского и Симферопольского районов. Утром 20 августа беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
09:00
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО
Сергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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