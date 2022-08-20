Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220820/vs-rf-unichtozhili-bolee-800-boevikov-vsu-i-inostrannykh-naemnikov-1124230643.html
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 20.08.2022
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
В ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T10:34
2022-08-20T10:37
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111037/43/1110374340_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4165cf7a8db553b4d4a22104dfd1e70a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов ранены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По данным Конашенкова, более ста боевиков нацформирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников уничтожено в Харьковской области.В результате ударов ВКС России серьезные потери понес батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ под Великомихайловкой в Днепропетровской области.Кроме того, в результате ударов по боевым позициям противника под Киселевкой в Николаевской области и Апостолово в Днепропетровской области уничтожено более 200 человек личного состава противника.До 130 боевиков, а также восемь единиц специальной автомобильной техники уничтожено на севере Харькова. Под Звановкой и Парасковиевкой в Донецкой Народной Республике потери ВСУ составили более 200 человек, а также два танка и семь спецавтомобилей.
https://crimea.ria.ru/20220820/rossiyskie-voennye-unichtozhili-amerikanskuyu-rls-i-shest-ukrainskikh-bpla-1124230366.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111037/43/1110374340_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_1d364d22dea0ca7d8656607047af13d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, безопасность республики крым и севастополя, симферополь
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников

Конашенков: российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников

10:34 20.08.2022 (обновлено: 10:37 20.08.2022)
 
© РИА Новости. Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов ранены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По данным Конашенкова, более ста боевиков нацформирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников уничтожено в Харьковской области.

"В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников", – сказал он.

В результате ударов ВКС России серьезные потери понес батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ под Великомихайловкой в Днепропетровской области.
"Практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее двухсот националистов убитыми и более 150-ти ранеными", – добавили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в результате ударов по боевым позициям противника под Киселевкой в Николаевской области и Апостолово в Днепропетровской области уничтожено более 200 человек личного состава противника.
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
10:11
Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА
До 130 боевиков, а также восемь единиц специальной автомобильной техники уничтожено на севере Харькова. Под Звановкой и Парасковиевкой в Донецкой Народной Республике потери ВСУ составили более 200 человек, а также два танка и семь спецавтомобилей.
 
ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа
11:32Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши"
10:55Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ
10:34ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
10:26В районе аэропорта Сочи произошел пожар
10:11Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА
09:57Над Евпаторией снова сработала ПВО
09:03Как определить готовность ребенка к школе
09:00Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО
08:32Эксперт: обстрелы ЗАЭС – "приглашение" Западу открыто воевать с Россией
08:03В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС
03:05Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
22:05Главные события и заявления дня: 19 августа
21:52Садовод рассказал о самых ядовитых дачных растениях
21:47В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти
21:12Как победить синдром упущенного лета – эксперт
20:56Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога
20:53В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО
Лента новостейМолния