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ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 20.08.2022
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
В ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T10:34
2022-08-20T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов ранены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По данным Конашенкова, более ста боевиков нацформирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников уничтожено в Харьковской области.В результате ударов ВКС России серьезные потери понес батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ под Великомихайловкой в Днепропетровской области.Кроме того, в результате ударов по боевым позициям противника под Киселевкой в Николаевской области и Апостолово в Днепропетровской области уничтожено более 200 человек личного состава противника.До 130 боевиков, а также восемь единиц специальной автомобильной техники уничтожено на севере Харькова. Под Звановкой и Парасковиевкой в Донецкой Народной Республике потери ВСУ составили более 200 человек, а также два танка и семь спецавтомобилей.
https://crimea.ria.ru/20220820/rossiyskie-voennye-unichtozhili-amerikanskuyu-rls-i-shest-ukrainskikh-bpla-1124230366.html
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происшествия, безопасность республики крым и севастополя, симферополь
ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
Конашенков: российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
10:34 20.08.2022 (обновлено: 10:37 20.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников, более 150 националистов ранены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По данным Конашенкова, более ста боевиков нацформирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников уничтожено в Харьковской области.
"В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников", – сказал он.
В результате ударов ВКС России серьезные потери понес батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ под Великомихайловкой в Днепропетровской области.
"Практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее двухсот националистов убитыми и более 150-ти ранеными", – добавили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в результате ударов по боевым позициям противника под Киселевкой в Николаевской области и Апостолово в Днепропетровской области уничтожено более 200 человек личного состава противника.
До 130 боевиков, а также восемь единиц специальной автомобильной техники уничтожено на севере Харькова. Под Звановкой и Парасковиевкой в Донецкой Народной Республике потери ВСУ составили более 200 человек, а также два танка и семь спецавтомобилей.