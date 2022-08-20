https://crimea.ria.ru/20220820/shoygu-ukraintsy-ne-prinyali-politiku-kieva-na-razzhiganie-nenavisti-k-rf-1124230802.html

Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ

Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ

Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T10:55

2022-08-20T10:55

2022-08-20T10:55

сергей шойгу

украина

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса."Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ – ред.) бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - всё, что связано с нашей страной", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что "многие на Украине не приняли такую политику". "В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция", - отметил министр обороны РФ.

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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