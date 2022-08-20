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Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ
Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ
Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T10:55
2022-08-20T10:55
сергей шойгу
украина
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса."Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ – ред.) бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - всё, что связано с нашей страной", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что "многие на Украине не приняли такую политику". "В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция", - отметил министр обороны РФ.
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сергей шойгу, украина, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ

Многие жители Украины не приняли политику Киева на разжигание ненависти к России – Шойгу

10:55 20.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Многие жители Украины не приняли политику киевских властей, направленную на реабилитацию нацизма, разжигание ненависти ко всему, что связано с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.
"Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ – ред.) бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - всё, что связано с нашей страной", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что "многие на Украине не приняли такую политику". "В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция", - отметил министр обороны РФ.
Сергей ШойгуУкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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