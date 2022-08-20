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Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ
В Минобороны РФ прорабатывают версию отравления главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, идет дополнительное расследование. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T15:31
2022-08-20T16:16
министерство обороны рф
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ прорабатывают версию отравления главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, идет дополнительное расследование. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство пишет РИА Новости.По данным оборонного ведомства, в Запорожской области выявлен факт отравления российских военнослужащих при исполнении задач на территории региона. Они были доставлены в военный госпиталь с признаками отправления, в их организме обнаружено отравляющее вещество – бутолотоксин типа "В". На основе результатов анализов, Российская Федерация готовит доказательства санкционированного киевским режимом химического терроризма. Кроме того, будет установлен факт применения боевых отравляющих веществ в отношении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
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министерство обороны рф, запорожская область, херсонская область
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ

Минобороны: идет дополнительное расследование отравления главы Херсонской области Сальдо

15:31 20.08.2022 (обновлено: 16:16 20.08.2022)
 
© РИА Новости КрымГлава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо
Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ прорабатывают версию отравления главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, идет дополнительное расследование. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство пишет РИА Новости.

"С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо", - сообщили журналистам в ведомстве.

По данным оборонного ведомства, в Запорожской области выявлен факт отравления российских военнослужащих при исполнении задач на территории региона. Они были доставлены в военный госпиталь с признаками отправления, в их организме обнаружено отравляющее вещество – бутолотоксин типа "В".
На основе результатов анализов, Российская Федерация готовит доказательства санкционированного киевским режимом химического терроризма.
Кроме того, будет установлен факт применения боевых отравляющих веществ в отношении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
8 августа, 14:36Новая жизнь на освобожденных территориях
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
 
Министерство обороны РФЗапорожская областьХерсонская область
 
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