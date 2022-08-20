https://crimea.ria.ru/20220820/glava-vga-khersonskoy-oblasti-vladimir-saldo-byl-otravlen--minoborony-rf-1124232933.html

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ

В Минобороны РФ прорабатывают версию отравления главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, идет дополнительное расследование. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T15:31

2022-08-20T15:31

2022-08-20T16:16

министерство обороны рф

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ прорабатывают версию отравления главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, идет дополнительное расследование. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство пишет РИА Новости.По данным оборонного ведомства, в Запорожской области выявлен факт отравления российских военнослужащих при исполнении задач на территории региона. Они были доставлены в военный госпиталь с признаками отправления, в их организме обнаружено отравляющее вещество – бутолотоксин типа "В". На основе результатов анализов, Российская Федерация готовит доказательства санкционированного киевским режимом химического терроризма. Кроме того, будет установлен факт применения боевых отравляющих веществ в отношении главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, который проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.

https://crimea.ria.ru/20220808/stalo-izvestno-o-sostoyanii-glavy-khersonskoy-oblasti-saldo-1124101968.html

запорожская область

херсонская область

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2022

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министерство обороны рф, запорожская область, херсонская область