https://crimea.ria.ru/20220820/prigranichnye-shkoly-v-kurskoy-oblasti-perekhodyat-na-udalenku-1124232808.html

Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку

Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку

Тринадцать школ и три филиала в приграничных районах Курской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T15:27

2022-08-20T15:27

2022-08-20T15:27

курская область

образование в россии

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/10/1124186804_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_2e4320b76fd09a372216b5a5413a2373.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Тринадцать школ и три филиала в приграничных районах Курской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Речь идет о школах в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, расположенных в 10-ти километровой зоне от границы с Украиной. В этих школах также не будут проводить праздничные линейки.Отмечается, что решения принимались с учетом мнения родителей. При необходимости детей будут подвозить в другие школы, в детсадах будут работать дежурные группы.По данным губернатора, в новом учебном году на очное обучение переводят 872 школьников из 13 школ и трех филиалов. Всего в приграничных районах обучаются около 12 тысяч детей.Ранее на дистанционное обучение перешли девять школ в приграничных районах Белгородской области.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, образование в россии, специальная военная операция рф на украине