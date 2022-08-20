https://crimea.ria.ru/20220820/prigranichnye-shkoly-v-kurskoy-oblasti-perekhodyat-na-udalenku-1124232808.html
Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку
Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку
Тринадцать школ и три филиала в приграничных районах Курской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T15:27
2022-08-20T15:27
2022-08-20T15:27
курская область
образование в россии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Тринадцать школ и три филиала в приграничных районах Курской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Речь идет о школах в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, расположенных в 10-ти километровой зоне от границы с Украиной. В этих школах также не будут проводить праздничные линейки.Отмечается, что решения принимались с учетом мнения родителей. При необходимости детей будут подвозить в другие школы, в детсадах будут работать дежурные группы.По данным губернатора, в новом учебном году на очное обучение переводят 872 школьников из 13 школ и трех филиалов. Всего в приграничных районах обучаются около 12 тысяч детей.Ранее на дистанционное обучение перешли девять школ в приграничных районах Белгородской области.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, образование в россии, специальная военная операция рф на украине
Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку
Школы в приграничных районах Курской области перейдут на удаленку в целях безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Тринадцать школ и три филиала в приграничных районах Курской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Речь идет о школах в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах, расположенных в 10-ти километровой зоне от границы с Украиной. В этих школах также не будут проводить праздничные линейки.
"Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируем сохранить на время действия "желтого" уровня террористической опасности. Подчеркиваю, введение дистанционного формата – вынужденная необходимость для безопасности детей", – сообщил Старовойт.
Отмечается, что решения принимались с учетом мнения родителей. При необходимости детей будут подвозить в другие школы, в детсадах будут работать дежурные группы.
По данным губернатора, в новом учебном году на очное обучение переводят 872 школьников из 13 школ и трех филиалов. Всего в приграничных районах обучаются около 12 тысяч детей.
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.