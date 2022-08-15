https://crimea.ria.ru/20220815/prigranichnye-shkoly-v-belgorodskoy-oblasti-perekhodyat-na-udalenku-1124165388.html
Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку
Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку
Девять школ в приграничных районах Белгородской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T11:46
2022-08-15T11:46
2022-08-15T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Девять школ в приграничных районах Белгородской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства региона.Речь идет о школах в Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах, расположенных в пятикилометровой зоне вдоль границы с Украиной. В этих школах также не будут проводить праздничные линейки.Отмечается, что при необходимости детей будут подвозить в другие школы, в детсадах будут работать дежурные группы.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220813/ranenogo-boepripasom-malchika-iz-belgorodskoy-oblasti-vezut-v-moskvu-1124154308.html
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белгородская область, украина, общество
Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку
Приграничные школы Белгородской области перейдут удаленку в целях безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Девять школ в приграничных районах Белгородской области переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства региона.
Речь идет о школах в Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах, расположенных в пятикилометровой зоне вдоль границы с Украиной. В этих школах также не будут проводить праздничные линейки.
"Мы несем за наших детей ответственность. Поэтому я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков", — цитирует пресс-служба губернатора области Вячеслава Гладкова.
Отмечается, что при необходимости детей будут подвозить в другие школы, в детсадах будут работать дежурные группы.
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.