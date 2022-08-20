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В районе аэропорта Сочи произошел пожар - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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В районе аэропорта Сочи произошел пожар
В районе аэропорта Сочи произошел пожар - РИА Новости Крым, 20.08.2022
В районе аэропорта Сочи произошел пожар
Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу, предварительно известно, что загорелась хозяйственная постройка,... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T10:26
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сочи
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу, предварительно известно, что загорелась хозяйственная постройка, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В соцсетях ранее появилось видео, на кадрах которого видно, как огонь полыхает вблизи сочинского аэропорта в Адлере. По словам пользователей, загорелись кооперативные гаражи.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, пожар на работу аэропорта не повлиял.
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия
В районе аэропорта Сочи произошел пожар

Пожар в районе аэропорта Сочи не повлиял на его работу, возгорание локализовано - МЧС

10:26 20.08.2022
 
© СоцсетиПожар близ аэропорта Сочи
Пожар близ аэропорта Сочи
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу, предварительно известно, что загорелась хозяйственная постройка, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В соцсетях ранее появилось видео, на кадрах которого видно, как огонь полыхает вблизи сочинского аэропорта в Адлере. По словам пользователей, загорелись кооперативные гаражи.
"На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, информация уточняется", - сказали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, пожар на работу аэропорта не повлиял.
 
СочиПроисшествия
 
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