https://crimea.ria.ru/20220820/v-rayone-aeroporta-sochi-proizoshel-pozhar-1124230536.html

В районе аэропорта Сочи произошел пожар

В районе аэропорта Сочи произошел пожар - РИА Новости Крым, 20.08.2022

В районе аэропорта Сочи произошел пожар

Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу, предварительно известно, что загорелась хозяйственная постройка,... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T10:26

2022-08-20T10:26

2022-08-20T10:26

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124230515_0:500:719:904_1920x0_80_0_0_c9d56444916748da60cce7afbeb9eafe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу, предварительно известно, что загорелась хозяйственная постройка, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В соцсетях ранее появилось видео, на кадрах которого видно, как огонь полыхает вблизи сочинского аэропорта в Адлере. По словам пользователей, загорелись кооперативные гаражи.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, пожар на работу аэропорта не повлиял.

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия