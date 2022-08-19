https://crimea.ria.ru/20220819/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-avgusta-1124228368.html
Главные события и заявления дня: 19 августа
Главные события и заявления дня: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Главные события и заявления дня: 19 августа
Заявление Патрушева на встрече секретарей совбезов. Ситуация на Запорожской АЭС. Новый командующий Черноморским флотом. Приговор участнику крымско-татарского... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T22:05
2022-08-19T22:05
2022-08-19T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Заявление Патрушева на встрече секретарей совбезов. Ситуация на Запорожской АЭС. Новый командующий Черноморским флотом. Приговор участнику крымско-татарского нацбата. Рост заболеваемости ковидом в Крыму. Разгул стихии в Симферополе. Новые попытки атаки на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Счет на сотни: в Крыму и Севастополе заболевших COVID-19 стало большеВ Крыму и Севастополе за сутки заболели ковидом еще 578 человек, днем ранее количество случаев составило 494. Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 354.Запад развязал против России гибридную войну - ПатрушевЗапад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, США, Британия и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.Работа ПВО для защиты Запорожской АЭС усилена, все ждут МАГАТЭДля защиты Запорожской АЭС от ударов ВСУ усилена работа системы ПВО и подразделений Росгвардии, происходящее в периметре отслеживает беспилотник, однако риски "прилетов" все же остаются.Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили необходимость как можно скорее направить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ – российская сторона готова содействовать инспекторам.Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФВозглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении врио командующего он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в пятницу.Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбатеСуд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.Силовики задержали Османова в апреле этого года при попытке въезда в Крым из Херсонской области.Мощный ливень обрушился на Симферополь – улицы ушли под водуНепогода обрушилась на Симферополь – сильный ливень затопил улицы в центре города и еще нескольких районах. За считанные минуты дороги превратились в реки.Полуостров снова пытаются атаковатьВ Севастополе системы ПВО отразили удар, предположительно, беспилотников. Также работала корабельная артиллерия. Цели сбиты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Аналогичная ситуация в Евпатории. Там тоже, предположительно сработала система ПВО.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html
https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html
https://crimea.ria.ru/20220819/chernomorskiy-flot-poluchit-novye-boevye-korabli-do-kontsa-goda-1124222227.html
https://crimea.ria.ru/20220819/stikhiya-v-krymu-v-blizhayshie-chasy-opyat-razgulyaetsya-nepogoda-1124226259.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), украина, политика, запорожская область, специальная военная операция рф на украине, коронавирус в крыму
Главные события и заявления дня: 19 августа
Главные события и заявления пятницы, 19 августа
22:05 19.08.2022 (обновлено: 22:19 19.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Заявление Патрушева на встрече секретарей совбезов. Ситуация на Запорожской АЭС. Новый командующий Черноморским флотом. Приговор участнику крымско-татарского нацбата. Рост заболеваемости ковидом в Крыму. Разгул стихии в Симферополе. Новые попытки атаки на полуостров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Счет на сотни: в Крыму и Севастополе заболевших COVID-19 стало больше
В Крыму и Севастополе за сутки заболели ковидом
еще 578 человек, днем ранее количество случаев составило 494. Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 354.
Запад развязал против России гибридную войну - Патрушев
Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", - сказал Патрушев.
По его словам, США, Британия и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
Работа ПВО для защиты Запорожской АЭС усилена, все ждут МАГАТЭ
Для защиты Запорожской АЭС от ударов ВСУ усилена работа системы ПВО и подразделений Росгвардии, происходящее в периметре отслеживает беспилотник, однако риски "прилетов" все же остаются.
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили необходимость как можно скорее направить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ
– российская сторона готова содействовать инспекторам.
Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ
Возглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов
впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении врио командующего он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в пятницу.
Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате
Суд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы
за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Силовики задержали Османова в апреле этого года при попытке въезда в Крым из Херсонской области.
Мощный ливень обрушился на Симферополь – улицы ушли под воду
Непогода обрушилась на Симферополь – сильный ливень затопил улицы
в центре города и еще нескольких районах. За считанные минуты дороги превратились в реки.
Полуостров снова пытаются атаковать
В Севастополе системы ПВО отразили удар
, предположительно, беспилотников. Также работала корабельная артиллерия. Цели сбиты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Аналогичная ситуация в Евпатории
. Там тоже, предположительно сработала система ПВО.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации