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Главные события и заявления дня: 19 августа

Главные события и заявления дня: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Главные события и заявления дня: 19 августа

Заявление Патрушева на встрече секретарей совбезов. Ситуация на Запорожской АЭС. Новый командующий Черноморским флотом. Приговор участнику крымско-татарского... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T22:05

2022-08-19T22:05

2022-08-19T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Заявление Патрушева на встрече секретарей совбезов. Ситуация на Запорожской АЭС. Новый командующий Черноморским флотом. Приговор участнику крымско-татарского нацбата. Рост заболеваемости ковидом в Крыму. Разгул стихии в Симферополе. Новые попытки атаки на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Счет на сотни: в Крыму и Севастополе заболевших COVID-19 стало большеВ Крыму и Севастополе за сутки заболели ковидом еще 578 человек, днем ранее количество случаев составило 494. Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 354.Запад развязал против России гибридную войну - ПатрушевЗапад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, а спецоперация на Украине используется им исключительно как предлог для антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, США, Британия и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.Работа ПВО для защиты Запорожской АЭС усилена, все ждут МАГАТЭДля защиты Запорожской АЭС от ударов ВСУ усилена работа системы ПВО и подразделений Росгвардии, происходящее в периметре отслеживает беспилотник, однако риски "прилетов" все же остаются.Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили необходимость как можно скорее направить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ – российская сторона готова содействовать инспекторам.Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФВозглавивший Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов впервые принял участие в публичном мероприятии флота в Севастополе. О своем назначении врио командующего он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в пятницу.Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбатеСуд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.Силовики задержали Османова в апреле этого года при попытке въезда в Крым из Херсонской области.Мощный ливень обрушился на Симферополь – улицы ушли под водуНепогода обрушилась на Симферополь – сильный ливень затопил улицы в центре города и еще нескольких районах. За считанные минуты дороги превратились в реки.Полуостров снова пытаются атаковатьВ Севастополе системы ПВО отразили удар, предположительно, беспилотников. Также работала корабельная артиллерия. Цели сбиты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Аналогичная ситуация в Евпатории. Там тоже, предположительно сработала система ПВО.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html

https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html

https://crimea.ria.ru/20220819/chernomorskiy-flot-poluchit-novye-boevye-korabli-do-kontsa-goda-1124222227.html

https://crimea.ria.ru/20220819/stikhiya-v-krymu-v-blizhayshie-chasy-opyat-razgulyaetsya-nepogoda-1124226259.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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