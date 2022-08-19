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Мощный ливень обрушился на Симферополь – улицы ушли под воду

Мощный ливень обрушился на Симферополь – улицы ушли под воду - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Мощный ливень обрушился на Симферополь – улицы ушли под воду

Непогода обрушилась на Симферополь – сильный ливень затопил улицы в центре города и еще нескольких районах, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T15:07

2022-08-19T15:07

2022-08-19T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Симферополь – сильный ливень затопил улицы в центре города и еще нескольких районах, передает корреспондент РИА Новости Крым.Так, за считаные минуты дороги превратились в реки на улицах Севастопольской, Сергеева-Ценского, Чехова, Крылова, проспекте Кирова, Балаклавской и других. Вода перехлестывает на тротуар, затоплены пешеходные дорожки, в итоге люди вынуждены снимать обувь и ходить босиком. Местами вода поднялась до колена.В центре города вода переливается через ступеньки и топит магазины."Поплыла" и площадь перед железнодорожным вокзалом. Вода выше уровня бордюра и заливает тротуары.Ранее МЧС объявило для Крыма штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в течение дня 19 августа ожидаются ливни с грозами и градом.

симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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