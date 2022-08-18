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Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом
Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом
В четверг и пятницу в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T10:44
2022-08-18T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В четверг и пятницу в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром, сообщили в республиканском гидрометцентре.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим жителям и гостям полуострова советуют соблюдать меры безопасности, избегать выходов в море или горы, а также держаться подальше от набережных или берегоукрепительных учреждений.
https://crimea.ria.ru/20220814/v-krym-pridet-37-gradusnaya-zhara--fobos-1124146968.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом

Синоптики: в ближайшие дни в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и градом

10:44 18.08.2022
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В четверг и пятницу в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Днем 18 и 19 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
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Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим жителям и гостям полуострова советуют соблюдать меры безопасности, избегать выходов в море или горы, а также держаться подальше от набережных или берегоукрепительных учреждений.
 
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