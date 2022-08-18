https://crimea.ria.ru/20220818/snova-shtormovoe-krym-zalet-dozhdyami-i-zasyplet-gradom-1124204394.html

Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом

Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Снова штормовое: Крым зальет дождями и засыплет градом

В четверг и пятницу в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T10:44

2022-08-18T10:44

2022-08-18T10:44

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В четверг и пятницу в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром, сообщили в республиканском гидрометцентре.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим жителям и гостям полуострова советуют соблюдать меры безопасности, избегать выходов в море или горы, а также держаться подальше от набережных или берегоукрепительных учреждений.

https://crimea.ria.ru/20220814/v-krym-pridet-37-gradusnaya-zhara--fobos-1124146968.html

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2022

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