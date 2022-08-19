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Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате
Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате
Суд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:46
2022-08-19T12:55
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крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.Силовики задержали Османова в апреле этого года при попытке въезда в Крым из Херсонской области."Приговором Белогорского районного суда Республики Крым подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания одного года в тюрьме и пяти лет в колонии строгого режима", – уточнили в ведомстве.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право
Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате

Крымчанина приговорили к 6 годам тюрьмы за участие в батальоне имени Номана Челебиджихана*

12:46 19.08.2022 (обновлено: 12:55 19.08.2022)
 
© Фото: pixabayНаручники
Наручники
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
"Установлено, что подсудимый в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав указанного НВФ, где осуществлял материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участвовал в его вооруженной охране", – говорится в сообщении.
Силовики задержали Османова в апреле этого года при попытке въезда в Крым из Херсонской области.
"Приговором Белогорского районного суда Республики Крым подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания одного года в тюрьме и пяти лет в колонии строгого режима", – уточнили в ведомстве.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымЗакон и право
 
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