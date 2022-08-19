https://crimea.ria.ru/20220819/krymchanina-otpravili-v-koloniyu-za-uchastie-krymsko-tatarskom-natsbate-1124219432.html

Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате

Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате

Суд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T12:46

2022-08-19T12:46

2022-08-19T12:55

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 26-летнего жителя Белогорского района Рустема Османова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.Силовики задержали Османова в апреле этого года при попытке въезда в Крым из Херсонской области."Приговором Белогорского районного суда Республики Крым подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания одного года в тюрьме и пяти лет в колонии строгого режима", – уточнили в ведомстве.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право