https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-srabotali-sistemy-pvo---chto-izvestno-1124229466.html

В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти

В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти - РИА Новости Крым, 19.08.2022

В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти

В Севастополе системы ПВО отразили удар, предположительно, беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T21:47

2022-08-19T21:47

2022-08-19T22:04

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе системы ПВО отразили удар, предположительно, беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все цели поражены.Ранее советник главы Крыма сообщил, что в Евпатории, предположительно, сработала система ПВО.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, поздно вечером 18 августа жители Керчи и Севастополя слышали громкие взрывы, некоторые видели в небе вспышки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Керчи российские системы ПВО сбили украинский беспилотник. В Севастополе неподалеку от аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. В обоих случаях жертв и разрушений нет.Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым >>Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, школе, жилым домам.17 августа английская The Guardian опубликовала статью, в которой советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляет, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые диверсионные атаки, подобные инциденту в Джанкойском районе, произошедшему накануне. При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за теракты.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220818/v-kerchi-u-krymskogo-mosta-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-1124214158.html

https://crimea.ria.ru/20220817/veteran-fso-otsenil-ugrozy-iz-kieva-o-novykh-diversiyakh-v-krymu-1124195174.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, происшествия