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В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти
В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти - РИА Новости Крым, 19.08.2022
В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти
В Севастополе системы ПВО отразили удар, предположительно, беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T21:47
2022-08-19T22:04
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе системы ПВО отразили удар, предположительно, беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все цели поражены.Ранее советник главы Крыма сообщил, что в Евпатории, предположительно, сработала система ПВО.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, поздно вечером 18 августа жители Керчи и Севастополя слышали громкие взрывы, некоторые видели в небе вспышки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Керчи российские системы ПВО сбили украинский беспилотник. В Севастополе неподалеку от аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. В обоих случаях жертв и разрушений нет.Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым &gt;&gt;Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, школе, жилым домам.17 августа английская The Guardian опубликовала статью, в которой советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляет, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые диверсионные атаки, подобные инциденту в Джанкойском районе, произошедшему накануне. При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за теракты.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе &gt;&gt;В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220818/v-kerchi-u-krymskogo-mosta-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-1124214158.html
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, происшествия
В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти

Развожаев: в Севастополе системы ПВО отразили удар, предположительно это были беспилотники

21:47 19.08.2022 (обновлено: 22:04 19.08.2022)
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе системы ПВО отразили удар, предположительно, беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, все цели поражены.
"Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки (Стрелецкая бухта - ред). В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично", - написал Развожаев в своем Telegram.
Ранее советник главы Крыма сообщил, что в Евпатории, предположительно, сработала система ПВО.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, поздно вечером 18 августа жители Керчи и Севастополя слышали громкие взрывы, некоторые видели в небе вспышки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Керчи российские системы ПВО сбили украинский беспилотник. В Севастополе неподалеку от аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. В обоих случаях жертв и разрушений нет.
Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым >>
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, школе, жилым домам.
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17 августа, 13:32
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17 августа английская The Guardian опубликовала статью, в которой советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявляет, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые диверсионные атаки, подобные инциденту в Джанкойском районе, произошедшему накануне. При этом в статье подчеркивается, что Украина не берет на себя ответственность за теракты.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольПроисшествия
 
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