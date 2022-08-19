https://crimea.ria.ru/20220819/v-evpatorii-srabotala-sistema-pvo-1124229198.html

В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО

В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО - РИА Новости Крым, 19.08.2022

В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО

В небе над Евпаторией предположительно сработала система ПВО. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T20:53

2022-08-19T20:53

2022-08-19T21:25

евпатория

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

армия и флот

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В небе над Евпаторией предположительно сработала система ПВО. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой", - написал он в своем Telegram.Официальных комментариев от первых лиц республики пока нет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, поздно вечером 18 августа жители Керчи и Севастополя слышали громкие взрывы, некоторые видели в небе вспышки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Керчи российские системы ПВО сбили украинский беспилотник. В Севастополе неподалеку от аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. В обоих случаях жертв и разрушений нет.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, школе, жилым домам.

https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html

евпатория

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евпатория, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, армия и флот, украина