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Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки заболели ковидом еще 578 человек, днем ранее количество случаев составило 494. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T10:07
2022-08-19T10:07
2022-08-19T10:07
крым
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели ковидом еще 578 человек, днем ранее количество случаев составило 494.Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 189 535 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 50 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 995 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 345 человек, за весь период – 180 852", - сообщает региональный минздрав.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 354.В Севастополе выявлено 186 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 131 пациент, из них 109 – с подтвержденным COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 367 человек, выздоровели 83 970.
https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html
https://crimea.ria.ru/20220818/uchebnyy-god-detoniruet-onischenko-predrek-rost-po-covid-19-v-sentyabre-1124200043.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе зарегистрировали 578 новых случаев COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки заболели ковидом еще 578 человек, днем ранее
количество случаев составило 494.
Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 189 535 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 50 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 995 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 345 человек, за весь период – 180 852", - сообщает региональный минздрав.
Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 354.
В Севастополе выявлено 186 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 131 пациент, из них 109 – с подтвержденным COVID-19.
Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 367 человек, выздоровели 83 970.