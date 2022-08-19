https://crimea.ria.ru/20220819/schet-na-sotni-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124216225.html

Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки заболели ковидом еще 578 человек, днем ранее количество случаев составило 494. РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T10:07

2022-08-19T10:07

2022-08-19T10:07

крым

севастополь

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3ebfefcec458d77dbd1e6c8147195c07.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели ковидом еще 578 человек, днем ранее количество случаев составило 494.Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 189 535 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 50 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 995 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 345 человек, за весь период – 180 852", - сообщает региональный минздрав.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 354.В Севастополе выявлено 186 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 131 пациент, из них 109 – с подтвержденным COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 367 человек, выздоровели 83 970.

https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html

https://crimea.ria.ru/20220818/uchebnyy-god-detoniruet-onischenko-predrek-rost-po-covid-19-v-sentyabre-1124200043.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе