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Пугающий рост: в Крыму и Севастополе заболели почти 500 человек - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Пугающий рост: в Крыму и Севастополе заболели почти 500 человек
Пугающий рост: в Крыму и Севастополе заболели почти 500 человек - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Пугающий рост: в Крыму и Севастополе заболели почти 500 человек
На территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 189 143 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T10:50
2022-08-18T10:50
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 189 143 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 70 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 945 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 295 человек, за весь период – 180 507", - говорится в сообщении.В Севастополе выявили 133 новых случая заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 16 человек, выписаны 15 пациентов. На данный момент в больницах находится 132 пациента, из них 105 – с подтвержденным COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 181 человек, выздоровели 83 876.
https://crimea.ria.ru/20220817/vzlet-zabolevaemosti-covid-19-v-rossii-krym-na-22-meste-po-prirostu-1124194104.html
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4.7
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Пугающий рост: в Крыму и Севастополе заболели почти 500 человек

В Крыму и Севастополе выявили 494 новых случая заражения COVID-19

10:50 18.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7
Лечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 189 143 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 70 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 945 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 295 человек, за весь период – 180 507", - говорится в сообщении.
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КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
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