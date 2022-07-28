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Главные события и комментарии дня: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Главные события и комментарии дня: 28 июля
Главные события и комментарии дня: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Главные события и комментарии дня: 28 июля
Киев дает полякам равные с украинцами права. Две российские парламентские партии могут объединиться в одну политсилу. В Раскрыта группа украинских агентов,... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T22:02
2022-07-28T22:17
крым
политика
олег зубков
распространение коронавируса в рф
украина
польша
херсонская область
роспотребнадзор
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Киев дает полякам равные с украинцами права. Две российские парламентские партии могут объединиться в одну политсилу. В Раскрыта группа украинских агентов, наводивших артиллерию на Херсон. Роспотребнадзор оценил необходимость вводить новые антиковидные ограничения. В Крыму вынесен приговор владельцу "Тайгана" Зубкову.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьянУченые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека – жителя Санкт-Петербурга, ранее вернувшегося из зарубежной поездки. Исследования показали, что штамм отличается низкой летальностью.Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по ХерсонуГруппа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Одного из участника группировки задержали при попытке видеосъемки у военного объекта. Гражданин Украины 1990 года рождения оказался корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ и регулярно сообщал о местонахождении российских военных в одном из украинских Telegram-каналов за деньги.В Роспотребнадзоре не видят причин для ужесточения коронавирусных мерВ Роспотребнадзоре признают рост заболеваемости COVID-19, однако считают, что необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений на сегодняшний день нет. При этом в России за сутки зафиксировано максимальное количество заражений с апреля – 11 515 человек.На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляковВерховная Рада приняла закон о равных правах поляков и украинцев. В соответствии с законопроектом, граждане Польши будут иметь особые гарантии, предоставляющие им такие же права на трудоустройство, образование, медицинское обслуживание, социальные выплаты, какие имеют граждане Украины. Также документ позволяет полякам находиться на территории Украины в течение 18 месяцев без специальных разрешений.Коммунисты и эсеры решили объединитьсяКоммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу, о чем в четверг заявили лидеры двух политических объединений. В перспективности такого слияния усомнились политологи. По мнению экспертов, стремление КПРФ и СРЗП объединиться продиктовано новым электоральным поведением, так как люди хотят упрощения политического поля в России, однако такой шаг не принесет альянсу значительные электоральные дивиденды.Директору парка "Тайган" Зубкову вынесли приговорСуд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года.Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.
https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html
https://crimea.ria.ru/20220728/na-ukraine-nachalas-rasprodazha-strany--deputat-rady-1123988036.html
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крым, политика, олег зубков, распространение коронавируса в рф, украина, польша, херсонская область, роспотребнадзор, главное за день
Главные события и комментарии дня: 28 июля

Главные события и заявления четверга, 28 июля

22:02 28.07.2022 (обновлено: 22:17 28.07.2022)
 
© РИА Новости Крым, Надежда СоловьеваМасочный режим
Масочный режим
© РИА Новости Крым, Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Киев дает полякам равные с украинцами права. Две российские парламентские партии могут объединиться в одну политсилу. В Раскрыта группа украинских агентов, наводивших артиллерию на Херсон. Роспотребнадзор оценил необходимость вводить новые антиковидные ограничения. В Крыму вынесен приговор владельцу "Тайгана" Зубкову.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян
Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека – жителя Санкт-Петербурга, ранее вернувшегося из зарубежной поездки. Исследования показали, что штамм отличается низкой летальностью.
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону
Группа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Одного из участника группировки задержали при попытке видеосъемки у военного объекта. Гражданин Украины 1990 года рождения оказался корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ и регулярно сообщал о местонахождении российских военных в одном из украинских Telegram-каналов за деньги.
Боец ополчения Луганской народной республики срезает герб Украины с ворот здания областной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
16:55
Названо главное решение России о будущем Украины
В Роспотребнадзоре не видят причин для ужесточения коронавирусных мер
В Роспотребнадзоре признают рост заболеваемости COVID-19, однако считают, что необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений на сегодняшний день нет. При этом в России за сутки зафиксировано максимальное количество заражений с апреля – 11 515 человек.
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
Верховная Рада приняла закон о равных правах поляков и украинцев. В соответствии с законопроектом, граждане Польши будут иметь особые гарантии, предоставляющие им такие же права на трудоустройство, образование, медицинское обслуживание, социальные выплаты, какие имеют граждане Украины. Также документ позволяет полякам находиться на территории Украины в течение 18 месяцев без специальных разрешений.
Заседание Верховной рады Украины
17:21
На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады
Коммунисты и эсеры решили объединиться
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу, о чем в четверг заявили лидеры двух политических объединений. В перспективности такого слияния усомнились политологи. По мнению экспертов, стремление КПРФ и СРЗП объединиться продиктовано новым электоральным поведением, так как люди хотят упрощения политического поля в России, однако такой шаг не принесет альянсу значительные электоральные дивиденды.
Директору парка "Тайган" Зубкову вынесли приговор
Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года.
Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
09:09
Режим ограничения полетов в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
 
КрымПолитикаОлег ЗубковРаспространение коронавируса в РФУкраинаПольшаХерсонская областьРоспотребнадзорГлавное за день
 
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22:02Главные события и комментарии дня: 28 июля
21:37Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
21:33Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса
21:03Ученые нашли новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера
20:46Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
20:12Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР
19:46Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии
19:21Распад Украины неизбежен – эксперт
18:52В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД России
18:39Ненастоящая "Алиса" обманывает россиян, заявили в "Яндексе"
18:17Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
17:59Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы
17:46В Крыму снижается безработица – минтруда РК
17:21На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады
17:10В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
16:55Названо главное решение России о будущем Украины
16:35Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД
16:23На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
16:00Что ждет КПРФ и "Справедливую Россию" после объединения
15:30Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости
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