https://crimea.ria.ru/20220728/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-28-iyulya-1123989752.html

Главные события и комментарии дня: 28 июля

Главные события и комментарии дня: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Главные события и комментарии дня: 28 июля

Киев дает полякам равные с украинцами права. Две российские парламентские партии могут объединиться в одну политсилу. В Раскрыта группа украинских агентов,... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T22:02

2022-07-28T22:02

2022-07-28T22:17

крым

политика

олег зубков

распространение коронавируса в рф

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херсонская область

роспотребнадзор

главное за день

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Киев дает полякам равные с украинцами права. Две российские парламентские партии могут объединиться в одну политсилу. В Раскрыта группа украинских агентов, наводивших артиллерию на Херсон. Роспотребнадзор оценил необходимость вводить новые антиковидные ограничения. В Крыму вынесен приговор владельцу "Тайгана" Зубкову.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьянУченые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека – жителя Санкт-Петербурга, ранее вернувшегося из зарубежной поездки. Исследования показали, что штамм отличается низкой летальностью.Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по ХерсонуГруппа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Одного из участника группировки задержали при попытке видеосъемки у военного объекта. Гражданин Украины 1990 года рождения оказался корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ и регулярно сообщал о местонахождении российских военных в одном из украинских Telegram-каналов за деньги.В Роспотребнадзоре не видят причин для ужесточения коронавирусных мерВ Роспотребнадзоре признают рост заболеваемости COVID-19, однако считают, что необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений на сегодняшний день нет. При этом в России за сутки зафиксировано максимальное количество заражений с апреля – 11 515 человек.На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляковВерховная Рада приняла закон о равных правах поляков и украинцев. В соответствии с законопроектом, граждане Польши будут иметь особые гарантии, предоставляющие им такие же права на трудоустройство, образование, медицинское обслуживание, социальные выплаты, какие имеют граждане Украины. Также документ позволяет полякам находиться на территории Украины в течение 18 месяцев без специальных разрешений.Коммунисты и эсеры решили объединитьсяКоммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу, о чем в четверг заявили лидеры двух политических объединений. В перспективности такого слияния усомнились политологи. По мнению экспертов, стремление КПРФ и СРЗП объединиться продиктовано новым электоральным поведением, так как люди хотят упрощения политического поля в России, однако такой шаг не принесет альянсу значительные электоральные дивиденды.Директору парка "Тайган" Зубкову вынесли приговорСуд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года.Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.

https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html

https://crimea.ria.ru/20220728/na-ukraine-nachalas-rasprodazha-strany--deputat-rady-1123988036.html

https://crimea.ria.ru/20220728/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-simferopol-i-esche-10-gorodov-rf-prodlen-1123979683.html

крым

украина

польша

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, политика, олег зубков, распространение коронавируса в рф, украина, польша, херсонская область, роспотребнадзор, главное за день