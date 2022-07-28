Главные события и комментарии дня: 28 июля
Главные события и заявления четверга, 28 июля
22:02 28.07.2022 (обновлено: 22:17 28.07.2022)
© РИА Новости Крым, Надежда СоловьеваМасочный режим
© РИА Новости Крым, Надежда Соловьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Киев дает полякам равные с украинцами права. Две российские парламентские партии могут объединиться в одну политсилу. В Раскрыта группа украинских агентов, наводивших артиллерию на Херсон. Роспотребнадзор оценил необходимость вводить новые антиковидные ограничения. В Крыму вынесен приговор владельцу "Тайгана" Зубкову.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян
Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека – жителя Санкт-Петербурга, ранее вернувшегося из зарубежной поездки. Исследования показали, что штамм отличается низкой летальностью.
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону
Группа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Одного из участника группировки задержали при попытке видеосъемки у военного объекта. Гражданин Украины 1990 года рождения оказался корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ и регулярно сообщал о местонахождении российских военных в одном из украинских Telegram-каналов за деньги.
В Роспотребнадзоре не видят причин для ужесточения коронавирусных мер
В Роспотребнадзоре признают рост заболеваемости COVID-19, однако считают, что необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений на сегодняшний день нет. При этом в России за сутки зафиксировано максимальное количество заражений с апреля – 11 515 человек.
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
Верховная Рада приняла закон о равных правах поляков и украинцев. В соответствии с законопроектом, граждане Польши будут иметь особые гарантии, предоставляющие им такие же права на трудоустройство, образование, медицинское обслуживание, социальные выплаты, какие имеют граждане Украины. Также документ позволяет полякам находиться на территории Украины в течение 18 месяцев без специальных разрешений.
Коммунисты и эсеры решили объединиться
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу, о чем в четверг заявили лидеры двух политических объединений. В перспективности такого слияния усомнились политологи. По мнению экспертов, стремление КПРФ и СРЗП объединиться продиктовано новым электоральным поведением, так как люди хотят упрощения политического поля в России, однако такой шаг не принесет альянсу значительные электоральные дивиденды.
Директору парка "Тайган" Зубкову вынесли приговор
Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 000 рублей. из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года.
Кроме того, осужденного лишили права занимать определенные должности и взыскали с него 616 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу малолетнего потерпевшего.