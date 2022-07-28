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Коммунисты и эсеры решили объединиться: что известно

Коммунисты и эсеры решили объединиться: что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Коммунисты и эсеры решили объединиться: что известно

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T11:28

2022-07-28T11:28

2022-07-28T11:28

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу. Об этом заявили лидеры двух политических объединений, пишет РИА Новости.Во вторник лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что в обществе существует запрос на объединение левопатриотических сил России.В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что не исключает объединения, если эсеры согласны выполнять партийную программу коммунистов.Партия "Справедливая Россия — За правду" была основана в 2006 году. В 2021 в СРЗП вошли еще две политические силы — "За Правду" и "Патриоты России". По данным из открытых источников, актив партии составляет около 140 тысяч человек.

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, российская федерация (россия, рф)