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Коммунисты и эсеры решили объединиться: что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Коммунисты и эсеры решили объединиться: что известно
Коммунисты и эсеры решили объединиться: что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Коммунисты и эсеры решили объединиться: что известно
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T11:28
2022-07-28T11:28
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу. Об этом заявили лидеры двух политических объединений, пишет РИА Новости.Во вторник лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что в обществе существует запрос на объединение левопатриотических сил России.В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что не исключает объединения, если эсеры согласны выполнять партийную программу коммунистов.Партия "Справедливая Россия — За правду" была основана в 2006 году. В 2021 в СРЗП вошли еще две политические силы — "За Правду" и "Патриоты России". По данным из открытых источников, актив партии составляет около 140 тысяч человек.
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РИА Новости Крым
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политика, российская федерация (россия, рф)
Коммунисты и эсеры решили объединиться: что известно

Две российские парламентские партии могут объединиться в одну политсилу

11:28 28.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Уткин / Перейти в фотобанкСергей Миронов и Геннадий Зюганов
Сергей Миронов и Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Александр Уткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) могут объединиться в единую политическую силу. Об этом заявили лидеры двух политических объединений, пишет РИА Новости.
Во вторник лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что в обществе существует запрос на объединение левопатриотических сил России.
"На нас лежит особая ответственность за то, чтобы этот процесс, начатый нашей партией, продолжился как можно скорее", — сказал Миронов.
В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что не исключает объединения, если эсеры согласны выполнять партийную программу коммунистов.
"Программа (партии — ред.) опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения. Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение — подтягивайтесь, работайте", — заявил Зюганов.
Партия "Справедливая Россия — За правду" была основана в 2006 году. В 2021 в СРЗП вошли еще две политические силы — "За Правду" и "Патриоты России". По данным из открытых источников, актив партии составляет около 140 тысяч человек.
 
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