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В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян
Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T08:32
2022-07-28T08:32
оспа обезьян
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью. Об этом со ссылкой на специалистов центра сообщает РИА Новости.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрировали в июле в Санкт-Петербурге. Больной вернулся из зарубежной поездки. Его изолировали в отдельный бокс, жизнь пациента вне опасности. Ученые "Вектора" выделили штамм вируса из клинического образца заболевшего и изучили его.Сейчас ученые оценивают эффективность уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак" против выделенного штамма.Ранее "Вектор" завершил клинические исследования этой вакцины, эффективной и против оспы обезьян. В мае 2022 года в Минздрав подал документы на государственную регистрацию препарата. По оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения.
https://crimea.ria.ru/20220725/rospotrebnadzor-otsenil-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1123953607.html
https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html
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РИА Новости Крым
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оспа обезьян, здравоохранение в россии, роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян

Специалисты центра "Вектор" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего

08:32 28.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью. Об этом со ссылкой на специалистов центра сообщает РИА Новости.
Первый в России случай оспы обезьян зарегистрировали в июле в Санкт-Петербурге. Больной вернулся из зарубежной поездки. Его изолировали в отдельный бокс, жизнь пациента вне опасности. Ученые "Вектора" выделили штамм вируса из клинического образца заболевшего и изучили его.
Маска и перчатки - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 17:13
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
"С помощью полногеномного секвенирования установлено, что данный штамм относится к западноафриканскому варианту вируса оспы обезьян, который отличает низкая летальность", - уточнили в "Векторе".
Сейчас ученые оценивают эффективность уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак" против выделенного штамма.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 13:41
Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России
Ранее "Вектор" завершил клинические исследования этой вакцины, эффективной и против оспы обезьян. В мае 2022 года в Минздрав подал документы на государственную регистрацию препарата. По оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения.
 
Оспа обезьянЗдравоохранение в РоссииРоспотребнадзор
 
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