https://crimea.ria.ru/20220728/v-rospotrebnadzore-otsenili-letalnost-ot-shtamma-ospy-obezyan-1123972780.html
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян
Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T08:32
2022-07-28T08:32
2022-07-28T08:32
оспа обезьян
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122171205_0:40:3274:1882_1920x0_80_0_0_8ed5757e993e874a9afff93bacea6b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью. Об этом со ссылкой на специалистов центра сообщает РИА Новости.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрировали в июле в Санкт-Петербурге. Больной вернулся из зарубежной поездки. Его изолировали в отдельный бокс, жизнь пациента вне опасности. Ученые "Вектора" выделили штамм вируса из клинического образца заболевшего и изучили его.Сейчас ученые оценивают эффективность уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак" против выделенного штамма.Ранее "Вектор" завершил клинические исследования этой вакцины, эффективной и против оспы обезьян. В мае 2022 года в Минздрав подал документы на государственную регистрацию препарата. По оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения.
https://crimea.ria.ru/20220725/rospotrebnadzor-otsenil-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1123953607.html
https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122171205_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d2185a1dd2293dd8b5b54a8fc6b90063.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, здравоохранение в россии, роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян
Специалисты центра "Вектор" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего