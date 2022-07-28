https://crimea.ria.ru/20220728/v-rospotrebnadzore-otsenili-letalnost-ot-shtamma-ospy-obezyan-1123972780.html

В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян

В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В Роспотребнадзоре оценили летальность от штамма оспы обезьян

Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T08:32

2022-07-28T08:32

2022-07-28T08:32

оспа обезьян

здравоохранение в россии

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ученые научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего человека, он отличается низкой летальностью. Об этом со ссылкой на специалистов центра сообщает РИА Новости.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрировали в июле в Санкт-Петербурге. Больной вернулся из зарубежной поездки. Его изолировали в отдельный бокс, жизнь пациента вне опасности. Ученые "Вектора" выделили штамм вируса из клинического образца заболевшего и изучили его.Сейчас ученые оценивают эффективность уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак" против выделенного штамма.Ранее "Вектор" завершил клинические исследования этой вакцины, эффективной и против оспы обезьян. В мае 2022 года в Минздрав подал документы на государственную регистрацию препарата. По оценкам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения.

https://crimea.ria.ru/20220725/rospotrebnadzor-otsenil-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1123953607.html

https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оспа обезьян, здравоохранение в россии, роспотребнадзор