https://crimea.ria.ru/20220725/rospotrebnadzor-otsenil-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1123953607.html
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T17:13
2022-07-25T17:13
2022-07-25T16:54
российская федерация (россия, рф)
роспотребнадзор
анна попова
общество
здравоохранение в россии
оспа обезьян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски распространения в РФ крайне невелики", - цитирует главу ведомства РИА Новости.Роспотребнадзор предпринимает все необходимое для противодействия инфекции. В частности, на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль, на всей территории страны предусмотрена возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян на данный момент нет, заключили в ведомстве.23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По его словам, Европа попала в зону высоко риска заражения, в остальных странах риск оценивается как умеренный.По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе. Первый и единственный на данный момент случай в России был выявлен 12 июля.
https://crimea.ria.ru/20220723/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1123939927.html
https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html
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российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор, анна попова, общество, здравоохранение в россии, оспа обезьян
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
Глава Роспотребнадзора Попова оценила риск распространения оспы обезьян в России