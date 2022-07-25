Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/rospotrebnadzor-otsenil-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1123953607.html
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T17:13
2022-07-25T16:54
российская федерация (россия, рф)
роспотребнадзор
анна попова
общество
здравоохранение в россии
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122227155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7487a8f94b6db74e317581c5054dbf0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски распространения в РФ крайне невелики", - цитирует главу ведомства РИА Новости.Роспотребнадзор предпринимает все необходимое для противодействия инфекции. В частности, на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль, на всей территории страны предусмотрена возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян на данный момент нет, заключили в ведомстве.23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По его словам, Европа попала в зону высоко риска заражения, в остальных странах риск оценивается как умеренный.По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе. Первый и единственный на данный момент случай в России был выявлен 12 июля.
https://crimea.ria.ru/20220723/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1123939927.html
https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122227155_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_c81033eb797f13e7868cb5d6858e52d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор, анна попова, общество, здравоохранение в россии, оспа обезьян
Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России

Глава Роспотребнадзора Попова оценила риск распространения оспы обезьян в России

17:13 25.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМаска и перчатки
Маска и перчатки - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Риски распространения в РФ крайне невелики", - цитирует главу ведомства РИА Новости.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
23 июля, 17:23
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян
Роспотребнадзор предпринимает все необходимое для противодействия инфекции. В частности, на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль, на всей территории страны предусмотрена возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян на данный момент нет, заключили в ведомстве.
23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По его словам, Европа попала в зону высоко риска заражения, в остальных странах риск оценивается как умеренный.
Медицинский работник у входа в коридор заразной зоны лечебного отделения - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 20:38
Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян
По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе. Первый и единственный на данный момент случай в России был выявлен 12 июля.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)РоспотребнадзорАнна ПоповаОбществоЗдравоохранение в РоссииОспа обезьян
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины
18:21В Симферополе проведут футбольный матч памяти Немировского
17:52Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро
17:38Открылся на ходу капот: стали известны детали ДТП на трассе "Таврида"
17:13Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
17:03В Севастополе отменили праздничный концерт в честь Дня ВМФ
16:43Кубань опять накроет шторм
16:27Культурный бар в Ялте приглашает на день рождения Айвазовского
16:19Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
16:05Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
15:42"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
15:35Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
15:27Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
15:20Землетрясение произошло в Краснодарском крае
15:04Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
14:42Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
14:36Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
14:12Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
13:55Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
13:41Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины
Лента новостейМолния