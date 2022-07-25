https://crimea.ria.ru/20220725/rospotrebnadzor-otsenil-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1123953607.html

Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России

Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России

Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T17:13

2022-07-25T17:13

2022-07-25T16:54

российская федерация (россия, рф)

роспотребнадзор

анна попова

общество

здравоохранение в россии

оспа обезьян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, единственный выявленный в стране случай был купирован и не получил распространения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски распространения в РФ крайне невелики", - цитирует главу ведомства РИА Новости.Роспотребнадзор предпринимает все необходимое для противодействия инфекции. В частности, на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль, на всей территории страны предусмотрена возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян на данный момент нет, заключили в ведомстве.23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По его словам, Европа попала в зону высоко риска заражения, в остальных странах риск оценивается как умеренный.По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе. Первый и единственный на данный момент случай в России был выявлен 12 июля.

https://crimea.ria.ru/20220723/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1123939927.html

https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор, анна попова, общество, здравоохранение в россии, оспа обезьян