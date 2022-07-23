https://crimea.ria.ru/20220723/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1123939927.html

В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян

В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян - РИА Новости Крым, 23.07.2022

В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T17:23

2022-07-23T17:23

2022-07-23T18:03

в мире

здоровье

оспа обезьян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет РИА Новости.Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян >>По его словам, в сложившейся ситуации Европа попала в зону высоко риска заражения."По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", - добавил Гебрейесус.О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля. По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html

https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, здоровье, оспа обезьян