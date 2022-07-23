https://crimea.ria.ru/20220723/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1123939927.html
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T17:23
2022-07-23T17:23
2022-07-23T18:03
в мире
здоровье
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123524010_0:22:2730:1558_1920x0_80_0_0_d1e19bb88f2bccdc46af57decd7d3cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет РИА Новости.Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян >>По его словам, в сложившейся ситуации Европа попала в зону высоко риска заражения."По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", - добавил Гебрейесус.О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля. По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html
https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123524010_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_05342a0f8f59932f06380c116211146a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье, оспа обезьян
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
17:23 23.07.2022 (обновлено: 18:03 23.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет РИА Новости.
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", — сказал он на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
По его словам, в сложившейся ситуации Европа попала в зону высоко риска заражения.
"По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", - добавил Гебрейесус.
О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России
в Роспотребнадзоре заявили 12 июля.
По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.