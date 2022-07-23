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В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T17:23
2022-07-23T18:03
в мире
здоровье
оспа обезьян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет РИА Новости.Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян &gt;&gt;По его словам, в сложившейся ситуации Европа попала в зону высоко риска заражения."По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", - добавил Гебрейесус.О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля. По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://crimea.ria.ru/20220720/test-sistemu-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-razrabotali-v-rossii-1123905389.html
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в мире, здоровье, оспа обезьян
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян

Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

17:23 23.07.2022 (обновлено: 18:03 23.07.2022)
 
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, пишет РИА Новости.
Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян >>
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", — сказал он на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 13:41
Тест-систему для выявления оспы обезьян разработали в России
По его словам, в сложившейся ситуации Европа попала в зону высоко риска заражения.
"По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий", - добавил Гебрейесус.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 21:21
Врач назвал три признака заражения оспой обезьян
О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля.
По последним данным ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах. От заболевания умерли пять человек. Большинство заражений выявляется в Европе.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
 
В миреЗдоровьеОспа обезьян
 
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