https://crimea.ria.ru/20220712/v-rossii-vyyavlen-pervyy-sluchay-ospy-obezyan-1123816151.html

В России выявлен первый случай оспы обезьян

В России выявлен первый случай оспы обезьян - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В России выявлен первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T10:03

2022-07-12T10:03

2022-07-12T10:26

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Уточняется, что молодой человек вернулся из Европы. В ведомстве уточнили, что заболевание протекает в легкой форме и не предоставляет угрозы жизни пациента. Он изолирован и находится в медучреждении инфекционного профиля."Круг контактных лиц установлен, за ними наблюдают медики. В случае подтверждения диагноза им будет оказана необходимая медпомощь. Вовремя начатое эпидрасследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции", –уточнили в ведомстве. Ранее академик РАН Онищенко прогнозировал, что оспа обезьян может заменить натуральную оспу.

/20220706/strashnaya-perspektiva-ospa-obezyan-mozhet-zamenit-naturalnuyu-ospu-1123760664.html

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2022

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здравоохранение в россии, общество