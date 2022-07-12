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В России выявлен первый случай оспы обезьян
В России выявлен первый случай оспы обезьян - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В России выявлен первый случай оспы обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян выявлен на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T10:03
2022-07-12T10:03
2022-07-12T10:26
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Уточняется, что молодой человек вернулся из Европы. В ведомстве уточнили, что заболевание протекает в легкой форме и не предоставляет угрозы жизни пациента. Он изолирован и находится в медучреждении инфекционного профиля."Круг контактных лиц установлен, за ними наблюдают медики. В случае подтверждения диагноза им будет оказана необходимая медпомощь. Вовремя начатое эпидрасследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции", –уточнили в ведомстве. Ранее академик РАН Онищенко прогнозировал, что оспа обезьян может заменить натуральную оспу.
/20220706/strashnaya-perspektiva-ospa-obezyan-mozhet-zamenit-naturalnuyu-ospu-1123760664.html
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здравоохранение в россии, общество
В России выявлен первый случай оспы обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян выявлен на территории России
10:03 12.07.2022 (обновлено: 10:26 12.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Уточняется, что молодой человек вернулся из Европы.
"В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что заболевание протекает в легкой форме и не предоставляет угрозы жизни пациента. Он изолирован и находится в медучреждении инфекционного профиля.
"Круг контактных лиц установлен, за ними наблюдают медики. В случае подтверждения диагноза им будет оказана необходимая медпомощь. Вовремя начатое эпидрасследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции", –уточнили в ведомстве.
Ранее академик РАН Онищенко прогнозировал, что оспа обезьян может заменить натуральную оспу.