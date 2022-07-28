https://crimea.ria.ru/20220728/chto-zhdet-kprf-i-spravedlivuyu-rossiyu-posle-obedineniya-1123985361.html
Что ждет КПРФ и "Справедливую Россию" после объединения
Что ждет КПРФ и "Справедливую Россию" после объединения - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Что ждет КПРФ и "Справедливую Россию" после объединения
Объединение КПРФ и "Справедливой России – За правду" в одну политическую силу, если таковое произойдет, вряд ли принесет этому альянсу значительные... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T16:00
2022-07-28T16:00
2022-07-28T16:59
андрей никифоров
наталья киселева
форго
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Объединение КПРФ и "Справедливой России – За правду" в одну политическую силу, если таковое произойдет, вряд ли принесет этому альянсу значительные электоральные дивиденды. Такое мнение РИА Новости Крым высказали руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева и политолог Андрей Никифоров.Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что объединение СРЗП и КПРФ неизбежно в исторической перспективе. Он добавил, что давно сделал соответствующее предложение коммунистам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил, что не исключает объединения, если СРЗП будут готовы выполнять партийную программу коммунистов."Довольно странное объединение. Выражаясь словами Мазепы из поэмы Пушкина "Полтава", решили " в одну телегу впрячь коня и трепетную лань". Не знаю, правда, кому здесь дать статус "коня", а кому – "лани". Цель понятна – расширить свою электоральную базу. Но электорат СРЗП и КПРФ – это совершенно разные избиратели. Если сложить рейтинги этих партий, на выходе их союз не получит эту электоральную сумму", – считает Киселева."Подавляющее большинство избирателей, не только в России, к сожалению, не читает программы партий. Голосуют за имидж и за людей. У КПРФ имидж один, у СРЗП – другой, поэтому потери в случае объединения неизбежны", – убеждена Киселева.Андрей Никифоров считает вполне реальным альянс двух политсил, с учетом недавнего объединения "Справедливой России" с "Патриотами России" и "За правду".По мнению эксперта, на значительную электоральную поддержку такому объединению рассчитывать не стоит, но свой минимальный процент, позволяющий проводить своих представителей в Госдуму, оно получит.
https://crimea.ria.ru/20220728/chto-stoit-za-vozmozhnym-obedineniem-kprf-i-srzp--mnenie-politologa-1123982896.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей никифоров, наталья киселева, форго, политика, мнения
Что ждет КПРФ и "Справедливую Россию" после объединения
Политологи усомнились в перспективности объединения КПРФ и СРЗП
16:00 28.07.2022 (обновлено: 16:59 28.07.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Объединение КПРФ и "Справедливой России – За правду" в одну политическую силу, если таковое произойдет, вряд ли принесет этому альянсу значительные электоральные дивиденды. Такое мнение РИА Новости Крым
высказали руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева и политолог Андрей Никифоров.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что объединение СРЗП и КПРФ неизбежно в исторической перспективе
. Он добавил, что давно сделал соответствующее предложение коммунистам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил, что не исключает объединения
, если СРЗП будут готовы выполнять партийную программу коммунистов.
"Довольно странное объединение. Выражаясь словами Мазепы из поэмы Пушкина "Полтава", решили " в одну телегу впрячь коня и трепетную лань". Не знаю, правда, кому здесь дать статус "коня", а кому – "лани". Цель понятна – расширить свою электоральную базу. Но электорат СРЗП и КПРФ – это совершенно разные избиратели. Если сложить рейтинги этих партий, на выходе их союз не получит эту электоральную сумму", – считает Киселева.
По мнению эксперта, в случае объединения и коммунисты, и эсеры автоматически потеряют часть своего электората. Обе политсилы играют на левом политическом поле, "заманивая избирателя левизной", но их электорат отличается, пояснила руководитель крымского филиала ФоРГО.
"Подавляющее большинство избирателей, не только в России, к сожалению, не читает программы партий. Голосуют за имидж и за людей. У КПРФ имидж один, у СРЗП – другой, поэтому потери в случае объединения неизбежны", – убеждена Киселева.
Андрей Никифоров считает вполне реальным альянс двух политсил, с учетом недавнего объединения "Справедливой России" с "Патриотами России" и "За правду".
"Думаю, из слияния с КПРФ тоже ничего не получится, но сам эксперимент интересный. Иметь одну большую левую партию, наверное, менее расточительно, чем иметь кучу маленьких. Все они будут в одном месте. Будет проще и избирателям, и тем, кто конструирует политическую повестку. Это удобно в плане экономии, потому что за этими левыми партиями еще нужно наблюдать, чтобы они ничего не выкинули. А когда они все вместе, это проще делать. И в идеологическом плане между КПРФ и СРЗП я не вижу особого различия", – пояснил политолог.
По мнению эксперта, на значительную электоральную поддержку такому объединению рассчитывать не стоит, но свой минимальный процент, позволяющий проводить своих представителей в Госдуму, оно получит.