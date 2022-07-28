https://crimea.ria.ru/20220728/chto-stoit-za-vozmozhnym-obedineniem-kprf-i-srzp--mnenie-politologa-1123982896.html
Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога
Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога
Желание Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) объединиться продиктовано новым электоральным... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T13:59
2022-07-28T13:59
2022-07-28T13:59
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Желание Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) объединиться продиктовано новым электоральным поведением, так как люди хотят упрощения политического поля в России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Марат Баширов.КПРФ и СРЗП могут объединиться в единую политическую силу. Об этом ранее заявили лидеры двух политических объединений.Он подчеркнул, что сейчас российский избиратель хочет "упрощения политического поля"."Партии и раньше объединялись. Мы с вами видели, как патриотические организации перед региональными выборами и выборами в Государственную Думу создавали единые списки. Так что ничего уникального в этом нет", — пояснил Баширов.При этом политолог обозначил, что в слиянии двух политических сил могут быть трудности, связанные с партийной бюрократией."Есть, правда, всегда очень сложный момент - это партийная бюрократия, которая зачастую препятствует подобного рода процессам, пытаясь сохранить позиции партии. Но если игнорировать изменение настроения избирателей, в конечном итоге это приводит к крупным поражениям на выборах разного масштаба. Партия может потерять значительное число мандатов, если вообще получится создать отдельную фракцию", — предупредил эксперт.Он рассказал, что слияние вряд ли повлияет на концептуальные электоральные принципы двух партий, так как они имеют схожие цели."Конечно избиратели в первую очередь реагируют на лица в федеральных партиях. Привычка в первую очередь обращать внимание и голосовать за какого-то конкретного политика есть. Но есть и не менее важный фактор - это программные обещания партий. И вот если внимательно посмотреть на программы коммунистов и эсеров, отбросив наши представления о лидерах этих организаций, то мы увидим, что они фактически идентичны. Они про социальное равенство, социальную защиту и социальное государство", — объяснил политолог.Он добавил, что в случае слияния партий избиратели захотят увидеть нового лидера во главе политической силы.
https://crimea.ria.ru/20220726/politolog-otsenil-vozmozhnosti-zapada-povliyat-na-vybory-v-rossii-1123961076.html
https://crimea.ria.ru/20220526/missiya--sokhranitsya-chto-budet-s-ldpr-pri-novom-lidere-slutskom-1123352742.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
политика, российская федерация (россия, рф)
Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога
Политолог Баширов объяснил, зачем коммунистам и эсерам объединение
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Желание Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) объединиться продиктовано новым электоральным поведением, так как люди хотят упрощения политического поля в России. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог Марат Баширов.
КПРФ и СРЗП могут объединиться в единую политическую силу. Об этом ранее заявили лидеры двух политических объединений.
"В первую очередь это реакция на новое электоральное поведение избирателей. В условиях жесткой конфронтации с Западом стираются границы между политическими платформами партий. Это верная реакция", — считает политолог.
Он подчеркнул, что сейчас российский избиратель хочет "упрощения политического поля".
"Партии и раньше объединялись. Мы с вами видели, как патриотические организации перед региональными выборами и выборами в Государственную Думу создавали единые списки. Так что ничего уникального в этом нет", — пояснил Баширов.
При этом политолог обозначил, что в слиянии двух политических сил могут быть трудности, связанные с партийной бюрократией.
"Есть, правда, всегда очень сложный момент - это партийная бюрократия, которая зачастую препятствует подобного рода процессам, пытаясь сохранить позиции партии. Но если игнорировать изменение настроения избирателей, в конечном итоге это приводит к крупным поражениям на выборах разного масштаба. Партия может потерять значительное число мандатов, если вообще получится создать отдельную фракцию", — предупредил эксперт.
Он рассказал, что слияние вряд ли повлияет на концептуальные электоральные принципы двух партий, так как они имеют схожие цели.
"Конечно избиратели в первую очередь реагируют на лица в федеральных партиях. Привычка в первую очередь обращать внимание и голосовать за какого-то конкретного политика есть. Но есть и не менее важный фактор - это программные обещания партий. И вот если внимательно посмотреть на программы коммунистов и эсеров, отбросив наши представления о лидерах этих организаций, то мы увидим, что они фактически идентичны. Они про социальное равенство, социальную защиту и социальное государство", — объяснил политолог.
Он добавил, что в случае слияния партий избиратели захотят увидеть нового лидера во главе политической силы.
"Если мы представим, что теоретически во главе новообразованной партии появится новое лицо, не из числа двух лидеров, а кто-то третий, - избиратель на это посмотрит очень положительно. Его не будет смущать, что кто-то из лидеров остался обделенным. Подобного рода объединения неизбежны", — заключил Баширов.