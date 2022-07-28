https://crimea.ria.ru/20220728/chto-stoit-za-vozmozhnym-obedineniem-kprf-i-srzp--mnenie-politologa-1123982896.html

Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога

Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога

Желание Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) объединиться продиктовано новым электоральным... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T13:59

2022-07-28T13:59

2022-07-28T13:59

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Желание Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) объединиться продиктовано новым электоральным поведением, так как люди хотят упрощения политического поля в России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Марат Баширов.КПРФ и СРЗП могут объединиться в единую политическую силу. Об этом ранее заявили лидеры двух политических объединений.Он подчеркнул, что сейчас российский избиратель хочет "упрощения политического поля"."Партии и раньше объединялись. Мы с вами видели, как патриотические организации перед региональными выборами и выборами в Государственную Думу создавали единые списки. Так что ничего уникального в этом нет", — пояснил Баширов.При этом политолог обозначил, что в слиянии двух политических сил могут быть трудности, связанные с партийной бюрократией."Есть, правда, всегда очень сложный момент - это партийная бюрократия, которая зачастую препятствует подобного рода процессам, пытаясь сохранить позиции партии. Но если игнорировать изменение настроения избирателей, в конечном итоге это приводит к крупным поражениям на выборах разного масштаба. Партия может потерять значительное число мандатов, если вообще получится создать отдельную фракцию", — предупредил эксперт.Он рассказал, что слияние вряд ли повлияет на концептуальные электоральные принципы двух партий, так как они имеют схожие цели."Конечно избиратели в первую очередь реагируют на лица в федеральных партиях. Привычка в первую очередь обращать внимание и голосовать за какого-то конкретного политика есть. Но есть и не менее важный фактор - это программные обещания партий. И вот если внимательно посмотреть на программы коммунистов и эсеров, отбросив наши представления о лидерах этих организаций, то мы увидим, что они фактически идентичны. Они про социальное равенство, социальную защиту и социальное государство", — объяснил политолог.Он добавил, что в случае слияния партий избиратели захотят увидеть нового лидера во главе политической силы.

https://crimea.ria.ru/20220726/politolog-otsenil-vozmozhnosti-zapada-povliyat-na-vybory-v-rossii-1123961076.html

https://crimea.ria.ru/20220526/missiya--sokhranitsya-chto-budet-s-ldpr-pri-novom-lidere-slutskom-1123352742.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

политика, российская федерация (россия, рф)