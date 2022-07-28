https://crimea.ria.ru/20220728/maksimum-sluchaev-s-aprelya-federalnaya-svodka-po-covid-19-1123982359.html

Максимум случаев с апреля: федеральная сводка по COVID-19

Максимум случаев с апреля: федеральная сводка по COVID-19 - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Максимум случаев с апреля: федеральная сводка по COVID-19

В России за сутки заразились коронавирусом еще 11 515 человек, это максимум случаев с начала апреля, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T12:20

2022-07-28T12:20

2022-07-28T12:20

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

российская федерация (россия, рф)

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В России за сутки заразились коронавирусом еще 11 515 человек, это максимум случаев с начала апреля, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.Накануне в стране было выявлено 9 027 новых случаев, сутками ранее - 6 183.Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность >>"По состоянию на 28 июля выявлено 11 515 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек. Выздоровели 5 018", - говорится в сообщении.Госпитализирован 1 491 человек. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 31 регионе, снижение - в 40, ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ.В тройке лидеров по суточному приросту – Москва, Подмосковье и Петербург. Крым по числу новых случаев находится на 24 месте, Севастополь – на 56. По данным местных властей, заболеваемость на полуострове также растет. За минувшие сутки в Крыму и Севастополе выявили 108 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее общее количество заболевших составляло 73.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1123980652.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии