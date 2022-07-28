https://crimea.ria.ru/20220728/skachok-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshikh-1123980498.html

Скачок по COVID-19: в Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших

Скачок по COVID-19: в Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Скачок по COVID-19: в Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 108 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее общее количество заболевших составляло 73. РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T10:15

2022-07-28T10:15

2022-07-28T10:18

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122542897_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_655359150471c2d1d00cf577203a4ee5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 108 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее общее количество заболевших составляло 73.На территории Республики Крым зарегистрировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 030 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным минздрава, скончался еще один человек. Общее количество жертв пандемии достигло 5342.В Севастополе зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 488 человек, выздоровели - 82 888.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь