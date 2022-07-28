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Скачок по COVID-19: в Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших
Скачок по COVID-19: в Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Скачок по COVID-19: в Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 108 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее общее количество заболевших составляло 73. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T10:15
2022-07-28T10:15
2022-07-28T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 108 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее общее количество заболевших составляло 73.На территории Республики Крым зарегистрировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 030 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным минздрава, скончался еще один человек. Общее количество жертв пандемии достигло 5342.В Севастополе зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 488 человек, выздоровели - 82 888.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь
Скачок по COVID-19: в Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших
В Крыму и Севастополе выявили 108 новых случаев COVID-19, умер один пациент
10:15 28.07.2022 (обновлено: 10:18 28.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 108 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее общее количество заболевших составляло 73.
На территории Республики Крым зарегистрировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 030 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 282 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, за весь период – 177 634", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончался еще один человек. Общее количество жертв пандемии достигло 5342.
В Севастополе зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны девять. На данный момент в больницах находится 73 пациента, из них 41 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 488 человек, выздоровели - 82 888.