Рейтинг@Mail.ru
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что известно о подварианте омикрон-штамма... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T19:24
2022-07-26T19:24
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122221926_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c0ad58ba81c44b0e1de9997b44ee4935.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что известно о подварианте омикрон-штамма "кентавр" и способах защиты от заражения."Генетическая линия ВА.2.75 представляет собой еще один дочерний вариант штамма омикрон, выявленный в Индии. Способность передаваться от человека к человеку у этого штамма пока выше, так как появился он недавно", - цитирует инфекциониста пресс-служба Миндрава России.Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе &gt;&gt;На данный момент какие-либо специфические симптомы заболевания, вызванного этим штаммом, не зафиксированы. Однако специалисты предполагают, что первое время, с учетом новых мутаций, "кентавр" будет лучше распространяться в популяции.Если после перенесенного ковида или предыдущей вакцинации прошло более полугода, то медики рекомендуют сделать повторную прививку. Прививка остается надежной защитой от тяжелого течения и серьезных осложнений COVID-19, заключили в Минздраве."Кентавр" – новый подвид омикрон-штамма. Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и, по крайней мере, в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. По данным Роспотребнадзора, есть он и в России – только в июле в Москве выявили пять заболевших подвидом COVID-19 "кентавр".
https://crimea.ria.ru/20220726/kogda-zhdat-pik-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1123957680.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122221926_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_e608f619046038cc858904b2f67cb722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность

В Минздраве перечислили симптомы нового подвида COVID-19 "кентавр"

19:24 26.07.2022
 
© КоллажКоронавирус
Коронавирус
© Коллаж
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что известно о подварианте омикрон-штамма "кентавр" и способах защиты от заражения.
"Генетическая линия ВА.2.75 представляет собой еще один дочерний вариант штамма омикрон, выявленный в Индии. Способность передаваться от человека к человеку у этого штамма пока выше, так как появился он недавно", - цитирует инфекциониста пресс-служба Миндрава России.
Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе >>
На данный момент какие-либо специфические симптомы заболевания, вызванного этим штаммом, не зафиксированы. Однако специалисты предполагают, что первое время, с учетом новых мутаций, "кентавр" будет лучше распространяться в популяции.
"Так как новые мутации могут привести к снижению эффективности моноклональных антител, то для части пациентов из группы риска это может привести к более тяжелому течению, которое будет сложнее купировать с использованием моноклональных антител. Поэтому крайне важно своевременно пройти вакцинацию", - подчеркнул Чуланов.
Если после перенесенного ковида или предыдущей вакцинации прошло более полугода, то медики рекомендуют сделать повторную прививку. Прививка остается надежной защитой от тяжелого течения и серьезных осложнений COVID-19, заключили в Минздраве.
Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
09:35
Когда ждать пик роста заболеваемости COVID-19
"Кентавр" – новый подвид омикрон-штамма. Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и, по крайней мере, в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. По данным Роспотребнадзора, есть он и в России – только в июле в Москве выявили пять заболевших подвидом COVID-19 "кентавр".
 
Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Рубль рекордно упал впервые с 11 июля - актуальный курс
20:18Минобороны Турции: работы по продуктовой сделке начались
19:48Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня
19:24Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
18:49Украина попросит США отгрузить сжиженный газ по ленд-лизу
18:35Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине
18:09Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников
17:44РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента
17:10На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арабатской стрелкой
16:34В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство
16:19Маски и термометрия: где в Крыму вернули "антиковидный" режим
16:09Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе
15:44Политолог оценил возможности Запада повлиять на выборы в России
15:14Что увидят посетители пещеры "Таврида"
15:08Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе по Запорожской АЭС
14:53РНКБ запускает сервис электронных чаевых
14:39Россия выходит из проекта МКС — глава Роскосмоса
14:29Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области
14:26Китай пообещал решительный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
14:08Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения цен
Лента новостейМолния