https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что известно о подварианте омикрон-штамма... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T19:24
2022-07-26T19:24
2022-07-26T19:24
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что известно о подварианте омикрон-штамма "кентавр" и способах защиты от заражения."Генетическая линия ВА.2.75 представляет собой еще один дочерний вариант штамма омикрон, выявленный в Индии. Способность передаваться от человека к человеку у этого штамма пока выше, так как появился он недавно", - цитирует инфекциониста пресс-служба Миндрава России.Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе >>На данный момент какие-либо специфические симптомы заболевания, вызванного этим штаммом, не зафиксированы. Однако специалисты предполагают, что первое время, с учетом новых мутаций, "кентавр" будет лучше распространяться в популяции.Если после перенесенного ковида или предыдущей вакцинации прошло более полугода, то медики рекомендуют сделать повторную прививку. Прививка остается надежной защитой от тяжелого течения и серьезных осложнений COVID-19, заключили в Минздраве."Кентавр" – новый подвид омикрон-штамма. Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и, по крайней мере, в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. По данным Роспотребнадзора, есть он и в России – только в июле в Москве выявили пять заболевших подвидом COVID-19 "кентавр".
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
В Минздраве перечислили симптомы нового подвида COVID-19 "кентавр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что известно о подварианте омикрон-штамма "кентавр" и способах защиты от заражения.
"Генетическая линия ВА.2.75 представляет собой еще один дочерний вариант штамма омикрон, выявленный в Индии. Способность передаваться от человека к человеку у этого штамма пока выше, так как появился он недавно", - цитирует инфекциониста пресс-служба Миндрава России.
На данный момент какие-либо специфические симптомы заболевания, вызванного этим штаммом, не зафиксированы. Однако специалисты предполагают, что первое время, с учетом новых мутаций, "кентавр" будет лучше распространяться в популяции.
"Так как новые мутации могут привести к снижению эффективности моноклональных антител, то для части пациентов из группы риска это может привести к более тяжелому течению, которое будет сложнее купировать с использованием моноклональных антител. Поэтому крайне важно своевременно пройти вакцинацию", - подчеркнул Чуланов.
Если после перенесенного ковида или предыдущей вакцинации прошло более полугода, то медики рекомендуют сделать повторную прививку. Прививка остается надежной защитой от тяжелого течения и серьезных осложнений COVID-19, заключили в Минздраве.
"Кентавр" – новый подвид омикрон-штамма. Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и, по крайней мере, в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. По данным Роспотребнадзора, есть он и в России – только в июле в Москве выявили пять заболевших подвидом COVID-19 "кентавр".