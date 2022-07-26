https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html

Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность

Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что известно о подварианте омикрон-штамма... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T19:24

2022-07-26T19:24

2022-07-26T19:24

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что известно о подварианте омикрон-штамма "кентавр" и способах защиты от заражения."Генетическая линия ВА.2.75 представляет собой еще один дочерний вариант штамма омикрон, выявленный в Индии. Способность передаваться от человека к человеку у этого штамма пока выше, так как появился он недавно", - цитирует инфекциониста пресс-служба Миндрава России.Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе >>На данный момент какие-либо специфические симптомы заболевания, вызванного этим штаммом, не зафиксированы. Однако специалисты предполагают, что первое время, с учетом новых мутаций, "кентавр" будет лучше распространяться в популяции.Если после перенесенного ковида или предыдущей вакцинации прошло более полугода, то медики рекомендуют сделать повторную прививку. Прививка остается надежной защитой от тяжелого течения и серьезных осложнений COVID-19, заключили в Минздраве."Кентавр" – новый подвид омикрон-штамма. Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и, по крайней мере, в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. По данным Роспотребнадзора, есть он и в России – только в июле в Москве выявили пять заболевших подвидом COVID-19 "кентавр".

https://crimea.ria.ru/20220726/kogda-zhdat-pik-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1123957680.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество