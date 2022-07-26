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Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 884 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T10:26
2022-07-26T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 884 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным минздрава, количество жертв пандемии в регионе достигло 5339.В Севастополе выявлено 20 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года, сообщили в региональном правительстве."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны четыре пациента. На данный момент в больницах находится 68 пациентов, из них 33 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 453 человека, выздоровели - 82 846.
https://crimea.ria.ru/20220726/kogda-zhdat-pik-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1123957680.html
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 79 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:26 26.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МавкеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Мавкеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 884 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализированы пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 263 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 65 человек, за весь период – 177 550", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, количество жертв пандемии в регионе достигло 5339.
В Севастополе выявлено 20 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года, сообщили в региональном правительстве.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны четыре пациента. На данный момент в больницах находится 68 пациентов, из них 33 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 453 человека, выздоровели - 82 846.
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09:35
Когда ждать пик роста заболеваемости COVID-19
 
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