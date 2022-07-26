https://crimea.ria.ru/20220726/svodka-po-zabolevshim-i-umershim-ot-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1123958098.html

Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 884 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T10:26

2022-07-26T10:26

2022-07-26T10:26

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

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крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 884 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным минздрава, количество жертв пандемии в регионе достигло 5339.В Севастополе выявлено 20 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года, сообщили в региональном правительстве."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны четыре пациента. На данный момент в больницах находится 68 пациентов, из них 33 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в пресс-службе.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 453 человека, выздоровели - 82 846.

https://crimea.ria.ru/20220726/kogda-zhdat-pik-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1123957680.html

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севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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