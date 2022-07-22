https://crimea.ria.ru/20220722/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-22-iyulya-1123934229.html

Главные события и комментарии дня: 22 июля

Главные события и комментарии дня: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Главные события и комментарии дня: 22 июля

Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией. Ограничение на выдачу наличной валюты продлят. ЛЭП между Крымом и Херсоном снова работают. Минус четыре... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T21:59

2022-07-22T21:59

2022-07-22T20:18

главное за день

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123934209_0:53:1973:1162_1920x0_80_0_0_ae26e19de6d36f020c71b3592ec87ef0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией. Ограничение на выдачу наличной валюты продлят. ЛЭП между Крымом и Херсоном снова работают. Минус четыре HIMARS из арсенала ВСУ. Приднестровье хочет присоединиться к РФ. Евросоюз признал Запорожскую область частью России. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия подписала продуктовую сделку с ООН и ТурциейРоссия подписала в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.Соглашения предусматривают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Кроме того, планируется создать гуманитарный коридор, по которому суда смогут безопасно вывозить зерно из портов Украины. При этом Россия обязуется не пользоваться тем, что эти порты будут разминированы и открыты, а на Киев ложится обязанность обеспечивать безопасность в своих территориальных водах, включая противоминные мероприятия.Ограничение на выдачу наличной валюты продлятБанк России планирует в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.По ее словам, нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем.При этом Набиуллина заверила: наличные доллары в России будут обращаться даже при самом апокалиптическом сценарии.ЛЭП между Крымом и Херсоном снова работаютМинистр энергетики России Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи, связывающих полуостров с Херсонской областью.В 2015 году экстремисты взорвали эти опоры ЛЭП, организовав энергоблокаду Крыма.Переток активной мощности с российской энергосистемой составит порядка 600 МВт.Восстановленные ЛЭП будут использоваться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств для электроснабжения Херсонской и Запорожской областей.Минус четыре HIMARS из арсенала ВСУРоссийские военные в течение двух недель уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых украинские военные обстреливали населенные пункты Донбасса.Ликвидированное американское вооружение располагалось в районе трех населенных пунктов ДНР – Малотарановке, Красноармейке и Константиновке.Кроме того, российские военные за сутки уничтожили до 300 националистов формирования "Черная сотня" в Краматорске (ДНР).Приднестровье хочет присоединиться к РФВласти Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав России, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.Он напомнил о соответствующих результатах референдума 2006 года и подчеркнул, что вектор республики остался неизменным: "независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации".Евросоюз признал Запорожскую область частью РоссииЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что в седьмом пакете антироссийских санкций Европа по сути признала территорию освобожденного региона частью РФ.Чиновник объяснил, что поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", где далее идет речь о введении санкций в отношении Рогова.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости