https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html

Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке"

Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке" - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке"

Подписанные в Стамбуле документы в рамках так называемой "продуктовой сделки" предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T18:12

2022-07-22T18:12

2022-07-22T18:12

сергей шойгу

турция

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Подписанные в Стамбуле документы в рамках так называемой "продуктовой сделки" предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, а также алгоритм действий по вывозу украинского зерна из портов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам Шойгу, документ, касающийся вывоза украинского зерна, предусматривает в том числе организацию морского гуманитарного коридора, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.Он отметил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что эти порты будут разминированы и открыты.При этом безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев, добавил Шойгу.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В подписании также приняли участие генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

https://crimea.ria.ru/20220722/produktovoy-sdelke-byt-podpisan-memorandum-mezhdu-rossiey-i-oon-1123932556.html

турция

украина

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сергей шойгу, турция, украина, политика