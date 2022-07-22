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Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке" - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке"
Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке" - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке"
Подписанные в Стамбуле документы в рамках так называемой "продуктовой сделки" предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T18:12
2022-07-22T18:12
сергей шойгу
турция
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Подписанные в Стамбуле документы в рамках так называемой "продуктовой сделки" предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, а также алгоритм действий по вывозу украинского зерна из портов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам Шойгу, документ, касающийся вывоза украинского зерна, предусматривает в том числе организацию морского гуманитарного коридора, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.Он отметил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что эти порты будут разминированы и открыты.При этом безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев, добавил Шойгу.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В подписании также приняли участие генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
https://crimea.ria.ru/20220722/produktovoy-sdelke-byt-podpisan-memorandum-mezhdu-rossiey-i-oon-1123932556.html
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сергей шойгу, турция, украина, политика
Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке"

Шойгу рассказал о содержании подписанных в Стамбуле документах о "продуктовой сделке"

18:12 22.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны Турции / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны России и Турции С. Шойгу и Х. Акара
Встреча министров обороны России и Турции С. Шойгу и Х. Акара
© Пресс-служба Минобороны Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Подписанные в Стамбуле документы в рамках так называемой "продуктовой сделки" предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, а также алгоритм действий по вывозу украинского зерна из портов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", – заявил глава Минобороны России.
По словам Шойгу, документ, касающийся вывоза украинского зерна, предусматривает в том числе организацию морского гуманитарного коридора, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.
Он отметил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что эти порты будут разминированы и открыты.
При этом безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев, добавил Шойгу.
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17:36
Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В подписании также приняли участие генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
 
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