https://crimea.ria.ru/20220722/nabiullina-otsenila-perspektivu-zapreta-khozhdeniya-dollara-v-rossii-1123930792.html
Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России
Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России
Наличные доллары в России будут обращаться даже при самом апокалиптическом сценарии, заявили глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T16:13
2022-07-22T16:13
2022-07-22T16:13
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Наличные доллары в России будут обращаться даже при самом апокалиптическом сценарии, заявили глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Набиуллина добавила, что на данный момент, по оценкам ЦБ, население России владеет наличными долларами и евро на общую сумму около 85 миллиардов долларов.Глава ЦБ при этом отметила, что наличие валютного вклада в банках может быть сопряжено с рисками"Санкции на использование доллара в РФ уже введены, и наиболее жесткий вариант можно видеть в банках, которые попали под санкции. Поэтому иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции. Людям и компаниям это надо учитывать", – пояснила она.
https://crimea.ria.ru/20220719/bank-rossii-vypustil-monety-s-izobrazheniem-krasnoknizhnykh-gribov-1123899468.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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экономика, российская федерация (россия, рф)
Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России
Набиуллина исключила возможность запрета хождения доллара в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Наличные доллары в России будут обращаться даже при самом апокалиптическом сценарии, заявили глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут обращаться", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Набиуллина добавила, что на данный момент, по оценкам ЦБ, население России владеет наличными долларами и евро на общую сумму около 85 миллиардов долларов.
Глава ЦБ при этом отметила, что наличие валютного вклада в банках может быть сопряжено с рисками
"Санкции на использование доллара в РФ уже введены, и наиболее жесткий вариант можно видеть в банках, которые попали под санкции. Поэтому иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции. Людям и компаниям это надо учитывать", – пояснила она.