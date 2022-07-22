https://crimea.ria.ru/20220722/nabiullina-otsenila-perspektivu-zapreta-khozhdeniya-dollara-v-rossii-1123930792.html

Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России

Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России

Наличные доллары в России будут обращаться даже при самом апокалиптическом сценарии, заявили глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T16:13

2022-07-22T16:13

2022-07-22T16:13

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Наличные доллары в России будут обращаться даже при самом апокалиптическом сценарии, заявили глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Набиуллина добавила, что на данный момент, по оценкам ЦБ, население России владеет наличными долларами и евро на общую сумму около 85 миллиардов долларов.Глава ЦБ при этом отметила, что наличие валютного вклада в банках может быть сопряжено с рисками"Санкции на использование доллара в РФ уже введены, и наиболее жесткий вариант можно видеть в банках, которые попали под санкции. Поэтому иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции. Людям и компаниям это надо учитывать", – пояснила она.

https://crimea.ria.ru/20220719/bank-rossii-vypustil-monety-s-izobrazheniem-krasnoknizhnykh-gribov-1123899468.html

российская федерация (россия, рф)

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экономика, российская федерация (россия, рф)