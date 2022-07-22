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Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России
Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России
Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T11:34
2022-07-22T11:34
приднестровье
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Власти Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, пишут РИА Новости.Он также заметил, что все решения принимаются прагматично и честно, с учетом интересов полумиллионного населения республики, а концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформированы и неоспоримы.В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Ограниченный контингент российских военнослужащих находится в Приднестровье в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова. Российские миротворцы также охраняют находящиеся в регионе с советских времен склады с боеприпасами.
https://crimea.ria.ru/20220609/budut-li-nato-i-kiev-otkryvat-vtoroy-front-v-pridnestrove--ekspert-1123485085.html
приднестровье
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приднестровье, политика, российская федерация (россия, рф)
Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России

Глава МИД ПМР Игнатьев: Приднестровье нацелено на присоединение к России

11:34 22.07.2022
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМиротворческий построссийских военнослужащих в Приднестровье.
Миротворческий построссийских военнослужащих в Приднестровье. - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Власти Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, пишут РИА Новости.
Игнатьев напомнил о соответствующих результатах референдума 2006 года и подчеркнул, что вектор республики остался неизменным: "независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации"
Он также заметил, что все решения принимаются прагматично и честно, с учетом интересов полумиллионного населения республики, а концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформированы и неоспоримы.
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В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Ограниченный контингент российских военнослужащих находится в Приднестровье в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова. Российские миротворцы также охраняют находящиеся в регионе с советских времен склады с боеприпасами.
 
ПриднестровьеПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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