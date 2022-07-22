https://crimea.ria.ru/20220722/pridnestrove-zayavlyaet-o-namerenii-prisoedinitsya-k-rossii-1123926509.html

Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России

Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России

Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T11:34

2022-07-22T11:34

2022-07-22T11:34

приднестровье

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Власти Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, пишут РИА Новости.Он также заметил, что все решения принимаются прагматично и честно, с учетом интересов полумиллионного населения республики, а концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформированы и неоспоримы.В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Ограниченный контингент российских военнослужащих находится в Приднестровье в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова. Российские миротворцы также охраняют находящиеся в регионе с советских времен склады с боеприпасами.

https://crimea.ria.ru/20220609/budut-li-nato-i-kiev-otkryvat-vtoroy-front-v-pridnestrove--ekspert-1123485085.html

приднестровье

российская федерация (россия, рф)

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приднестровье, политика, российская федерация (россия, рф)