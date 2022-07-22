https://crimea.ria.ru/20220722/pridnestrove-zayavlyaet-o-namerenii-prisoedinitsya-k-rossii-1123926509.html
Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России
Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России
Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T11:34
2022-07-22T11:34
2022-07-22T11:34
приднестровье
политика
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123051906_0:140:2800:1715_1920x0_80_0_0_8fa1dd7e7d3b6a111ac4c0ee0ba0b919.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Власти Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, пишут РИА Новости.Он также заметил, что все решения принимаются прагматично и честно, с учетом интересов полумиллионного населения республики, а концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформированы и неоспоримы.В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Ограниченный контингент российских военнослужащих находится в Приднестровье в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова. Российские миротворцы также охраняют находящиеся в регионе с советских времен склады с боеприпасами.
https://crimea.ria.ru/20220609/budut-li-nato-i-kiev-otkryvat-vtoroy-front-v-pridnestrove--ekspert-1123485085.html
приднестровье
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123051906_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_994e348ac13bed3a8b2885ad8a2b1d57.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровье, политика, российская федерация (россия, рф)
Приднестровье заявляет о намерении присоединиться к России
Глава МИД ПМР Игнатьев: Приднестровье нацелено на присоединение к России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Власти Приднестровья намерены добиваться независимости республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, пишут РИА Новости.
Игнатьев напомнил о соответствующих результатах референдума 2006 года и подчеркнул, что вектор республики остался неизменным: "независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации"
Он также заметил, что все решения принимаются прагматично и честно, с учетом интересов полумиллионного населения республики, а концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформированы и неоспоримы.
В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Ограниченный контингент российских военнослужащих находится в Приднестровье в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова. Российские миротворцы также охраняют находящиеся в регионе с советских времен склады с боеприпасами.