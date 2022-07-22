https://crimea.ria.ru/20220722/chetyre-himars-i-chernaya-sotnya---v-minoborony-ozvuchili-poteri-vsu-1123927300.html
Четыре HIMARS и "Черная сотня" - в Минобороны озвучили потери ВСУ
Четыре HIMARS и "Черная сотня" - в Минобороны озвучили потери ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Четыре HIMARS и "Черная сотня" - в Минобороны озвучили потери ВСУ
Российские военные уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину американской РСЗО HIMARS в период с 5 по 20 июля. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T12:37
2022-07-22T12:37
2022-07-22T12:38
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину американской РСЗО HIMARS в период с 5 по 20 июля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его данным, ВСУ несут значительные потери в вооружении, поставляемом Западом.Уточняется, что ликвидированное американское вооружение располагалось в районе трех населенных пунктов ДНР – Малотарановке, Красноармейке и Константиновке.Кроме того, военным удалось уничтожить пункт временной дислокации нацформирования, развернутого в одном из объектов социального значения ДНР.По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARS – власти >>"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники", – сообщили в ведомстве.Ранее глава Минобороны Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов Донбасса.
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков
Четыре HIMARS и "Черная сотня" - в Минобороны озвучили потери ВСУ
В Донбассе российские военные уничтожили четыре РСЗО HIMARS и до 300 националистов
12:37 22.07.2022 (обновлено: 12:38 22.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину американской РСЗО HIMARS в период с 5 по 20 июля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его данным, ВСУ несут значительные потери в вооружении, поставляемом Западом.
"В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ликвидированное американское вооружение располагалось в районе трех населенных пунктов ДНР – Малотарановке, Красноармейке и Константиновке.
Кроме того, военным удалось уничтожить пункт временной дислокации нацформирования, развернутого в одном из объектов социального значения ДНР.
"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники", – сообщили в ведомстве.
Ранее глава Минобороны Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы ВСУ
жилых кварталов Донбасса.