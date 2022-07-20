https://crimea.ria.ru/20220720/shoygu-prikazal-zhestko-presekat-obstrely-osvobozhdennykh-rayonov-donbassa-1123903175.html

Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса

Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса

Российские военные должны жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов Донбасса. Об этом в ходе инспекции участвующей в... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T09:56

2022-07-20T09:56

2022-07-20T09:56

сергей шойгу

специальная военная операция рф на украине

ситуация в донбассе: новости и комментарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122546718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93321cfc49687d9dea0de42884703620.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Российские военные должны жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов Донбасса. Об этом в ходе инспекции участвующей в спецоперации на Украине группировки "Запад" заявил министр обороны Сергей Шойгу.Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и дал поручения по предстоящим боевым задачам.Шойгу ранее проверил работу российских группировок "Юг", "Центр" и "Восток".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии