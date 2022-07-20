https://crimea.ria.ru/20220720/shoygu-prikazal-zhestko-presekat-obstrely-osvobozhdennykh-rayonov-donbassa-1123903175.html
Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса
Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса
Российские военные должны жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов Донбасса. Об этом в ходе инспекции участвующей в... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T09:56
2022-07-20T09:56
2022-07-20T09:56
сергей шойгу
специальная военная операция рф на украине
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Российские военные должны жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов Донбасса. Об этом в ходе инспекции участвующей в спецоперации на Украине группировки "Запад" заявил министр обороны Сергей Шойгу.Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и дал поручения по предстоящим боевым задачам.Шойгу ранее проверил работу российских группировок "Юг", "Центр" и "Восток".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса
Глава Минобороны Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов Донбасса
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Российские военные должны жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов Донбасса. Об этом в ходе инспекции участвующей в спецоперации на Украине группировки "Запад" заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и дал поручения по предстоящим боевым задачам.
"По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов", — говорится в сообщении Минобороны.
Шойгу ранее проверил работу российских группировок "Юг", "Центр" и "Восток".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.