Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220722/tsb-prodlit-ogranichenie-na-vydachu-nalichnoy-valyuty-fizlitsam-1123931594.html
ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам
ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам - РИА Новости Крым, 22.07.2022
ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам
Банк России планирует в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T17:06
2022-07-22T16:53
экономика
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/10/1123554530_0:107:1863:1155_1920x0_80_0_0_17f544d8d4668f97031a3b87ba26e91d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Банк России планирует в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.В начале марта Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В частности, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.
https://crimea.ria.ru/20220722/nabiullina-otsenila-perspektivu-zapreta-khozhdeniya-dollara-v-rossii-1123930792.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/10/1123554530_91:0:1772:1261_1920x0_80_0_0_8574f77731a7d11727f2e950902b961d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, российская федерация (россия, рф)
ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам

Набиуллина: ЦБ в сентябре продлит ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам

17:06 22.07.2022
 
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Банк России планирует в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем. При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить наличные в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тысяч (долларов). Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", – сказала она на пресс-конференции в пятницу.
В начале марта Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В частности, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
16:13
Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России
 
ЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:36Идеальные выходные – прогноз погоды от ФОБОС для Крыма
18:23Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона
18:12Шойгу раскрыл содержание подписанных документов о "продуктовой сделке"
18:03Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС
17:58Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе
17:36Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН
17:35Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза
17:24Фатальное невезение: житель США заболел COVID-19 и оспой обезьян
17:06ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам
16:44В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад
16:35Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму
16:17ДТП в Крыму: кроссовер сбил подростка на мопеде
16:13Набиуллина оценила перспективу запрета хождения доллара в России
15:07Житель Крыма задержан за призывы к насилию в соцсетях – ФСБ
14:47Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу
14:43Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев
13:48В Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина
13:44Банк России снова снизил ключевую ставку
13:39Возможна ли новая война в Приднестровье – мнение
13:16Шойгу прибыл в Стамбул, где подпишет соглашение по украинскому зерну
Лента новостейМолния