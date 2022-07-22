ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам
Набиуллина: ЦБ в сентябре продлит ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Банк России планирует в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем. При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить наличные в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тысяч (долларов). Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", – сказала она на пресс-конференции в пятницу.
В начале марта Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В частности, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.