ЦБ продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам

"К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем. При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить наличные в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тысяч (долларов). Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", – сказала она на пресс-конференции в пятницу.