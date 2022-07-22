https://crimea.ria.ru/20220722/produktovoy-sdelke-byt-podpisan-memorandum-mezhdu-rossiey-i-oon-1123932556.html
Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН
Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T17:36
2022-07-22T17:36
2022-07-22T17:36
сергей шойгу
оон
украина
происшествия
реджеп тайип эрдоган
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/33/1114903365_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc1ee65fe8be8bc4fd9fec6b7de6a6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщили в Минобороны.Перед подписанием документа Гутерриш отметил большой опыт главы российского Минобороны в миротворческих операциях, в частности в Закавказье.По данным РИА Новости, в церемонии подписания участвовал также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До этого свою часть соглашения завизировала Украина — также с Турцией и ООН. По данным источника в ООН, продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления.
украина
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/33/1114903365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae91c18420c3f56878d0adac7127cdeb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, оон, украина, происшествия, реджеп тайип эрдоган, турция
Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН
Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о взаимодействии между Россией и ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщили в Минобороны.
Перед подписанием документа Гутерриш отметил большой опыт главы российского Минобороны в миротворческих операциях, в частности в Закавказье.
"Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна", - подчеркнул Гуттериш.
По данным РИА Новости, в церемонии подписания участвовал также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До этого свою часть соглашения завизировала Украина — также с Турцией и ООН. По данным источника в ООН, продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления.