https://crimea.ria.ru/20220722/produktovoy-sdelke-byt-podpisan-memorandum-mezhdu-rossiey-i-oon-1123932556.html

Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН

Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T17:36

2022-07-22T17:36

2022-07-22T17:36

сергей шойгу

оон

украина

происшествия

реджеп тайип эрдоган

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщили в Минобороны.Перед подписанием документа Гутерриш отметил большой опыт главы российского Минобороны в миротворческих операциях, в частности в Закавказье.По данным РИА Новости, в церемонии подписания участвовал также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До этого свою часть соглашения завизировала Украина — также с Турцией и ООН. По данным источника в ООН, продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления.

украина

турция

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, оон, украина, происшествия, реджеп тайип эрдоган, турция