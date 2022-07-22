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Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН
Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T17:36
2022-07-22T17:36
сергей шойгу
оон
украина
происшествия
реджеп тайип эрдоган
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщили в Минобороны.Перед подписанием документа Гутерриш отметил большой опыт главы российского Минобороны в миротворческих операциях, в частности в Закавказье.По данным РИА Новости, в церемонии подписания участвовал также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До этого свою часть соглашения завизировала Украина — также с Турцией и ООН. По данным источника в ООН, продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления.
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сергей шойгу, оон, украина, происшествия, реджеп тайип эрдоган, турция
Продуктовой сделке быть: подписан меморандум между Россией и ООН

Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о взаимодействии между Россией и ООН

17:36 22.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО "Политотдельское" в Тогучинском районе Новосибирской области
Выгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО Политотдельское в Тогучинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщили в Минобороны.
Перед подписанием документа Гутерриш отметил большой опыт главы российского Минобороны в миротворческих операциях, в частности в Закавказье.
"Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна", - подчеркнул Гуттериш.
По данным РИА Новости, в церемонии подписания участвовал также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До этого свою часть соглашения завизировала Украина — также с Турцией и ООН. По данным источника в ООН, продуктовая сделка будет действовать 120 дней с возможностью продления.
 
Сергей ШойгуООНУкраинаПроисшествияРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
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