Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва

2025-12-01T13:45

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151318480_0:70:1537:934_1920x0_80_0_0_68d93589760cebfbfc82d2c145532848.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Возле танкера Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую компанию Beşiktaş Shipping.В компании уточнили, что пострадавших нет, загрязнений окружающей среды также не зафиксировано."Судно остается в безопасности и оно стабильно, не представляет никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам", – подчеркнули в компании.Источник отметил, что Beşiktaş Shipping сотрудничает со страховщиками и местными властями. Сейчас на месте устраняют последствия и проводят необходимые технические и следственные действия.Ранее портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Планируется удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в ТурцииТеракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режимаГоревший в Черном море танкер потушили спустя двое суток

