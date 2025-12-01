https://crimea.ria.ru/20251201/vozle-tankera-mersin-u-beregov-senegala-progremelo-chetyre-vzryva-1151318777.html
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
Возле танкера Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T13:45
2025-12-01T13:45
2025-12-01T13:45
танкер
происшествия
взрыв
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151318480_0:70:1537:934_1920x0_80_0_0_68d93589760cebfbfc82d2c145532848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Возле танкера Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую компанию Beşiktaş Shipping.В компании уточнили, что пострадавших нет, загрязнений окружающей среды также не зафиксировано."Судно остается в безопасности и оно стабильно, не представляет никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам", – подчеркнули в компании.Источник отметил, что Beşiktaş Shipping сотрудничает со страховщиками и местными властями. Сейчас на месте устраняют последствия и проводят необходимые технические и следственные действия.Ранее портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Планируется удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в ТурцииТеракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режимаГоревший в Черном море танкер потушили спустя двое суток
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151318480_16:0:1417:1051_1920x0_80_0_0_4b843b452fb6157c69a2e76f1fbd18f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
танкер, происшествия, взрыв, новости, в мире
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Возле танкера Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую компанию Beşiktaş Shipping.
"Около 23.45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара в Сенегале, прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало наполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль, подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности", – рассказал источник.
В компании уточнили, что пострадавших нет, загрязнений окружающей среды также не зафиксировано.
"Судно остается в безопасности и оно стабильно, не представляет никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам", – подчеркнули в компании.
Источник отметил, что Beşiktaş Shipping сотрудничает со страховщиками и местными властями. Сейчас на месте устраняют последствия и проводят необходимые технические и следственные действия.
Ранее портал Senenews
сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь
у берегов Сенегала. Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Планируется удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos
и Virat
, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно
.
Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска
в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: