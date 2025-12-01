Рейтинг@Mail.ru
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/vozle-tankera-mersin-u-beregov-senegala-progremelo-chetyre-vzryva-1151318777.html
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
Возле танкера Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T13:45
2025-12-01T13:45
танкер
происшествия
взрыв
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151318480_0:70:1537:934_1920x0_80_0_0_68d93589760cebfbfc82d2c145532848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Возле танкера Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую компанию Beşiktaş Shipping.В компании уточнили, что пострадавших нет, загрязнений окружающей среды также не зафиксировано."Судно остается в безопасности и оно стабильно, не представляет никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам", – подчеркнули в компании.Источник отметил, что Beşiktaş Shipping сотрудничает со страховщиками и местными властями. Сейчас на месте устраняют последствия и проводят необходимые технические и следственные действия.Ранее портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Планируется удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в ТурцииТеракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режимаГоревший в Черном море танкер потушили спустя двое суток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151318480_16:0:1417:1051_1920x0_80_0_0_4b843b452fb6157c69a2e76f1fbd18f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, происшествия, взрыв, новости, в мире
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва

Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва

13:45 01.12.2025
 
© besiktasshipping.comТанкер Mersin турецкой компании Beşiktaş Shipping
Танкер Mersin турецкой компании Beşiktaş Shipping
© besiktasshipping.com
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Возле танкера Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую компанию Beşiktaş Shipping.
"Около 23.45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара в Сенегале, прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало наполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль, подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности", – рассказал источник.
В компании уточнили, что пострадавших нет, загрязнений окружающей среды также не зафиксировано.
"Судно остается в безопасности и оно стабильно, не представляет никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам", – подчеркнули в компании.
Источник отметил, что Beşiktaş Shipping сотрудничает со страховщиками и местными властями. Сейчас на месте устраняют последствия и проводят необходимые технические и следственные действия.
Ранее портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Планируется удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа было выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в Турции
Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима
Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток
 
ТанкерПроисшествияВзрывНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
14:07В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
13:58Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки
13:50ВТБ ожидает роста рынка ипотеки в России в 2026 году
13:45Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
13:40Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки
13:22В Крыму снизилось число заражений ВИЧ-инфекцией
13:15Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
13:01Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в Турции
12:49Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков
12:39Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены
12:27Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение
12:15За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет
12:09Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
12:02Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
11:47Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде
11:18Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
10:59Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
10:47Турпоток в Крым вырос на 15%
10:38Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР
Лента новостейМолния