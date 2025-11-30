Рейтинг@Mail.ru
Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251130/goryaschiy-v-chernom-more-tanker-potushili-spustya-dvoe-sutok-1151301104.html
Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток
Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток
Танкер Kairos, загоревшийся после внешнего воздействия в Черном море у берегов Турции, потушили спустя двое суток, сообщили турецкие власти. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T14:07
2025-11-30T14:11
черное море
новости
турция
танкер
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151301187_0:324:506:609_1920x0_80_0_0_79f697370ba310b81a216fbba8ede42f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Kairos, загоревшийся после внешнего воздействия в Черном море у берегов Турции, потушили спустя двое суток, сообщили турецкие власти.Ранее стало известно, что в 28 милях от берега Турции вспыхнул пожар на танкере, который следовал в Новороссийск без груза под флагом Гамбии. Причиной стало внешнее воздействие. Все 25 членов экипажа эвакуированы.В пятницу атаке подверглось еще одно судно – танкер Virat. Инцидент произошел в 35 милях от турецкого берега. На борту было 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу стало известно, что Virat был повторно атакован. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в мореМИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТККазахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
черное море
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151301187_0:277:506:657_1920x0_80_0_0_6c412a997749a7f6480523893e0c8ebd.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, новости, турция, танкер, пожар
Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток

Пожар после атаки на танкер в Черном море потушили спустя двое суток

14:07 30.11.2025 (обновлено: 14:11 30.11.2025)
 
© Getty Images / Turkish Directorate General for Maritime / AnadoluДым от пожара на борту танкера Kairos. Архивное фото
Дым от пожара на борту танкера Kairos. Архивное фото
© Getty Images / Turkish Directorate General for Maritime / Anadolu
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Kairos, загоревшийся после внешнего воздействия в Черном море у берегов Турции, потушили спустя двое суток, сообщили турецкие власти.
Ранее стало известно, что в 28 милях от берега Турции вспыхнул пожар на танкере, который следовал в Новороссийск без груза под флагом Гамбии. Причиной стало внешнее воздействие. Все 25 членов экипажа эвакуированы.

"Пожар на танкере Kairos, на котором во время движения в сторону России в Черном море возникли взрыв и огонь, полностью потушен", – цитирует РИА Новости заявление министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

В пятницу атаке подверглось еще одно судно – танкер Virat. Инцидент произошел в 35 милях от турецкого берега. На борту было 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу стало известно, что Virat был повторно атакован. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в море
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
 
Черное мореНовостиТурцияТанкерПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:15Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима
15:10Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров
14:50В Севастополе остановили катера и паромы
14:17Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело
14:07Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток
14:02Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи
13:41Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
13:27Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии
13:162 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
13:02Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
12:55Группировка "Центр" зашла в Гришино
12:48Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов
12:43Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146
12:20Над Крымом отработала ПВО
12:03Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным
11:45"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО
11:26В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий
10:48Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
10:04МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
Лента новостейМолния