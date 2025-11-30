https://crimea.ria.ru/20251130/goryaschiy-v-chernom-more-tanker-potushili-spustya-dvoe-sutok-1151301104.html

Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток

Танкер Kairos, загоревшийся после внешнего воздействия в Черном море у берегов Турции, потушили спустя двое суток, сообщили турецкие власти. РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30T14:07

2025-11-30T14:07

2025-11-30T14:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Kairos, загоревшийся после внешнего воздействия в Черном море у берегов Турции, потушили спустя двое суток, сообщили турецкие власти.Ранее стало известно, что в 28 милях от берега Турции вспыхнул пожар на танкере, который следовал в Новороссийск без груза под флагом Гамбии. Причиной стало внешнее воздействие. Все 25 членов экипажа эвакуированы.В пятницу атаке подверглось еще одно судно – танкер Virat. Инцидент произошел в 35 милях от турецкого берега. На борту было 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу стало известно, что Virat был повторно атакован. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в мореМИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТККазахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске

