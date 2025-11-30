Рейтинг@Mail.ru
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК - РИА Новости Крым, 30.11.2025
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК - РИА Новости Крым, 30.11.2025
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск. РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск.В ведомстве напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права.По данным пресс-службы консорциума, в ночь на субботу ВСУ атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума.Атаки ВСУ на объекты консорциумаВ предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва видит подрывную работу киевского режима, и назвал террористическими украинские удары по мирной энергической инфраструктуре консорциума.
Новости
казахстан, нефть, новороссийск, атаки всу, каспийский трубопроводный консорциум, новости, топливо, политика
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК

МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК

10:04 30.11.2025 (обновлено: 10:05 30.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск.
"Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права.
"Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы", — добавили в министерстве.
По данным пресс-службы консорциума, в ночь на субботу ВСУ атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.
Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума.

Атаки ВСУ на объекты консорциума

В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.
В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва видит подрывную работу киевского режима, и назвал террористическими украинские удары по мирной энергической инфраструктуре консорциума.
