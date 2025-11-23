https://crimea.ria.ru/20251123/stolknulis-bolshegruz-i-legkovushka-pogibli-troe-detey-i-voditel-1151119925.html

Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель

Четыре человека, в том числе трое маленьких детей, погибли в ДТП в Иркутской области, сообщает прокуратура региона.

2025-11-23T16:07

2025-11-23T16:07

2025-11-23T16:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе трое маленьких детей, погибли в ДТП в Иркутской области, сообщает прокуратура региона.По предварительным данным надзорного ведомства, на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении большегруза и автомашины Toyota Vista от полученных травм скончались водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель несовершеннолетних.Ранее в Сочи водитель автомобиля Toyota погиб на месте после выезда на встречную полосу движения в тоннеле и столкновения с Audi.Как ранее сообщалось, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.Количество ДТП на дорогах полуострова остается значительным. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТПМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшиеВ Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне

