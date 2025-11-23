Рейтинг@Mail.ru
Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251123/stolknulis-bolshegruz-i-legkovushka-pogibli-troe-detey-i-voditel-1151119925.html
Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель
Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель
Четыре человека, в том числе трое маленьких детей, погибли в ДТП в Иркутской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T16:07
2025-11-23T16:27
иркутская область
новости
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/17/1151120023_0:35:964:577_1920x0_80_0_0_610f566efcaa56f60d612c65f80e2c3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе трое маленьких детей, погибли в ДТП в Иркутской области, сообщает прокуратура региона.По предварительным данным надзорного ведомства, на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении большегруза и автомашины Toyota Vista от полученных травм скончались водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель несовершеннолетних.Ранее в Сочи водитель автомобиля Toyota погиб на месте после выезда на встречную полосу движения в тоннеле и столкновения с Audi.Как ранее сообщалось, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.Количество ДТП на дорогах полуострова остается значительным. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТПМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшиеВ Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
иркутская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/17/1151120023_195:0:964:577_1920x0_80_0_0_c4e770e4c77294952069df4cc2e0ac32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутская область, новости, происшествия, дтп
Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель

Трое маленьких детей и водитель погибли в ДТП с легковушкой и большегрузом в Приангарье

16:07 23.11.2025 (обновлено: 16:27 23.11.2025)
 
© Прокуратура Иркутской областиДТП в Иркутской области
ДТП в Иркутской области
© Прокуратура Иркутской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе трое маленьких детей, погибли в ДТП в Иркутской области, сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным надзорного ведомства, на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении большегруза и автомашины Toyota Vista от полученных травм скончались водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель несовершеннолетних.
Ранее в Сочи водитель автомобиля Toyota погиб на месте после выезда на встречную полосу движения в тоннеле и столкновения с Audi.
Как ранее сообщалось, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.
Количество ДТП на дорогах полуострова остается значительным. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП
Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
 
Иркутская областьНовостиПроисшествияДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп
17:31На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километра
17:08Крымский мост: очередь на досмотр выросла почти в два раза
16:43Двое мужчин погибли под грузовым поездом и электричкой в Подмосковье
16:16В Севастополе остановили катера и паромы
16:07Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель
15:35Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку
15:10Крымский мост: начала расти очередь с двух сторон транспортного перехода
14:43Ничего не хотят: у современных детей нет интереса жить – советы психиатра
14:07Лобовое ДТП в сочинском тоннеле: есть погибший и пострадавшие
13:42Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений
13:16Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой
12:54Российская армия уничтожила С-300 и ударила по энергообъектам ВСУ
12:20Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
12:16В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода
11:48В Джанкое потушили пожар в жилом доме
11:11В Новороссийске тушат крупный лесной пожар
10:56Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
10:13Удары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях
09:40ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар
Лента новостейМолния