В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
В Белогорском районе Крыма водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением и влетел в столб. Автовладельца зажало в искореженном авто. Ему на помощь... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T13:49
2025-11-21T13:49
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151082836_0:20:955:557_1920x0_80_0_0_410f2208785506ec0e1d11dc282df1c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением и влетел в столб. Автовладельца зажало в искореженном авто. Ему на помощь пришли спасатели, сообщили в МЧС Крыма.Отмечается, что авария произошла накануне вечером в селе Новокленово.На месте работали три специалиста Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", а также ГИБДД и медики скорой помощи.Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что в Судаке двое подростков упали с горного мотоцикла, один из них с черепно-мозговой травмой попал в больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в КраснодареСбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителяВыбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне

В Белогорском районе Крыма водителя ВАЗа зажало в салоне после столкновения со столбом

13:49 21.11.2025
 
© МЧС КрымаДТП в Белогорском районе Крыма
ДТП в Белогорском районе Крыма
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением и влетел в столб. Автовладельца зажало в искореженном авто. Ему на помощь пришли спасатели, сообщили в МЧС Крыма.
Отмечается, что авария произошла накануне вечером в селе Новокленово.
"Водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением и въехал в столб. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали медработникам", - сказано в сообщении
На месте работали три специалиста Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", а также ГИБДД и медики скорой помощи.
Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что в Судаке двое подростков упали с горного мотоцикла, один из них с черепно-мозговой травмой попал в больницу.
