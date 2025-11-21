https://crimea.ria.ru/20251121/v-krymu-zhiguli-vleteli-v-stolb--voditelya-zazhalo-v-salone-1151082984.html
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
В Белогорском районе Крыма водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением и влетел в столб. Автовладельца зажало в искореженном авто. Ему на помощь... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T13:49
2025-11-21T13:49
2025-11-21T13:49
ситуация на дорогах крыма
крым
белогорский район
мчс крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151082836_0:20:955:557_1920x0_80_0_0_410f2208785506ec0e1d11dc282df1c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением и влетел в столб. Автовладельца зажало в искореженном авто. Ему на помощь пришли спасатели, сообщили в МЧС Крыма.Отмечается, что авария произошла накануне вечером в селе Новокленово.На месте работали три специалиста Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", а также ГИБДД и медики скорой помощи.Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что в Судаке двое подростков упали с горного мотоцикла, один из них с черепно-мозговой травмой попал в больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в КраснодареСбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителяВыбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151082836_94:0:862:576_1920x0_80_0_0_ce3e6770ce71b1a04cb997e599632552.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, белогорский район, мчс крыма, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма
В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
В Белогорском районе Крыма водителя ВАЗа зажало в салоне после столкновения со столбом